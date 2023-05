Cs reprocha al alcalde de Cubillos del Sil «que se desentienda del patrimonio público»

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil celebró el pasado viernes un pleno con un único punto en el orden del día, la aprobación provisional de la modificación del Plan Parcial del Polígono Industrial a instancia de Tvitec. El concejal de Ciudadanos, Tomás Ramos, reprochó al alcalde del PSOE, Antonio Cuellas, la presentación de esta modificación «tan importante y compleja» en el último día y prácticamente a última hora de legislatura «cuando llevan dos años dándole vueltas a este tema en el cual ha tenido tiempo más que suficiente para haberlo acordado».

En cuanto a la modificación urbanística presentada, el edil de Cs señala que se trata de la desaparición de calles y aparcamientos ya urbanizados que son de dominio público «para entregárselos a Tvitec a cambio de otros espacios en otra zona». Una modificación a la que se opone Cs, que presentó las respectivas alegaciones, y reprochó al alcalde «que sea tan beligerante y el desapego que tiene con lo público, aparte de demostrar una falta de confianza y credibilidad de sus proyectos, ya que él participó en el diseño y la aprobación de Plan Parcial del Polígono Industrial del Bayo».

Para Ciudadanos, estas calles y aparcamientos son espacios de dominio público que llevan urbanizados más de una docena de años «y, como tales, son patrimonio y uso de todos, y si estos desaparecen para convertirse en propiedad privada, están afectando el resto de público, y sobre todo a otras industrias cercanas a estos espacios que también los utilizan».

Tomás Ramos explicó, además, que hace siete años y medio «el actual alcalde, poco después de estrenar su cargo, firmó un convenio urbanístico con este inversor. En aquel caso, el regidor le concedió a este empresario más edificabilidad en la parcela a cambio de que le entregara al Ayuntamiento otra parcela urbanizada. Tvitec no solo consiguió más edificabilidad, sino que, posteriormente la aumentó exageradamente con la construcción de los pórticos alrededor de la nave sin compensación alguna para el municipio. Pero a día de hoy el Ayuntamiento no ha recibido la parcela urbanizada en cuestión. Todo el mundo entiende que cuando se trata de intercambios, estos se producen de forma instantánea para las dos partes, sim embargo, esto no ha ocurrido. La empresa del cristal lleva más de 7 años disfrutando de su logro mientras que el Ayuntamiento sigue esperando su compensación», concluyó.