Polígono industrial de El Bayo. César Sánchez

Convocado el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes para la ampliación del polígono El Bayo en Cubillos del Sil

El Plan Regional busca disponer en el entorno de Ponferrada de una oferta de suelo público para destinarlo a actividades productivas y empresariales

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 12 de agosto 2025, 10:39

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy un anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con la convocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio, necesarios para la ejecución del Plan Regional de ámbito territorial para la ampliación del polígono industrial El Bayo en Cubillos del Sil (León) y de sus infraestructuras vinculadas al mismo como los accesos y el proyecto de la depuradora del polígono industrial de Cabañas Raras y Cubillos del Sil.

Según informa la agencia Ical, el anuncio de la Junta recoge que el objeto principal de dicho Plan Regional es disponer en el entorno del municipio de Ponferrada de una oferta de suelo público para destinarlo a actividades productivas y empresariales. Para ello, se aborda, por una parte, la reordenación parcial del actual Polígono Industrial de El Bayo, adecuando la ordenación y configuración parcelaria de la denominada Fase 3 del área industrial, a las necesidades de implantación de las actividades productivas previstas; por otra parte, se acomete la creación de una nueva oferta de suelo público con destino a actividades productivas, colindante y vinculada al polígono existente.

