leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Preparación de pimientos asados.

El Consejo Comarcal de El Bierzo organiza una nueva 'Gastro-Ruta' para dinamizar el entorno rural

La ruta ofrecerá 15 plazas para una visita guiada entre las dos cantinas

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:59

El Consejo Comarcal de El Bierzo continúa con su apuesta por el turismo rural a través de sus 'Gastro-Rutas', una iniciativa que busca poner en valor la riqueza gastronómica de los pueblos y conocer sus cantinas. Así, el próximo sábado 28 de septiembre se celebrará la 'Gastro-Ruta Amalavida-Palloza de Cantexeira', actividad enmarcada en el proyecto 'Comanda en Ruta. El Bierzo en tu plato'.

La ruta ofrecerá 15 plazas para una visita guiada entre las dos cantinas. Además, se han programado dos degustaciones gratuitas que permitirán a los asistentes probar productos autóctonos y la cocina tradicional de la comarca.

El objetivo principal de esta iniciativa es dar a conocer, tanto a vecinos como a visitantes, la excelencia gastronómica del Bierzo y fomentar el desarrollo local y el turismo sostenible. Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción a través del sitio web oficial del Consejo Comarcal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  2. 2 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  3. 3 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  4. 4 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  5. 5 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  6. 6 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  7. 7 La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla
  8. 8 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»
  9. 9 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  10. 10 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El Consejo Comarcal de El Bierzo organiza una nueva 'Gastro-Ruta' para dinamizar el entorno rural

El Consejo Comarcal de El Bierzo organiza una nueva &#039;Gastro-Ruta&#039; para dinamizar el entorno rural