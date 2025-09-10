El Consejo Comarcal de El Bierzo organiza una nueva 'Gastro-Ruta' para dinamizar el entorno rural La ruta ofrecerá 15 plazas para una visita guiada entre las dos cantinas

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:59

El Consejo Comarcal de El Bierzo continúa con su apuesta por el turismo rural a través de sus 'Gastro-Rutas', una iniciativa que busca poner en valor la riqueza gastronómica de los pueblos y conocer sus cantinas. Así, el próximo sábado 28 de septiembre se celebrará la 'Gastro-Ruta Amalavida-Palloza de Cantexeira', actividad enmarcada en el proyecto 'Comanda en Ruta. El Bierzo en tu plato'.

La ruta ofrecerá 15 plazas para una visita guiada entre las dos cantinas. Además, se han programado dos degustaciones gratuitas que permitirán a los asistentes probar productos autóctonos y la cocina tradicional de la comarca.

El objetivo principal de esta iniciativa es dar a conocer, tanto a vecinos como a visitantes, la excelencia gastronómica del Bierzo y fomentar el desarrollo local y el turismo sostenible. Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción a través del sitio web oficial del Consejo Comarcal.