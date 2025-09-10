leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Una conductora herida al chocar su coche contra un árbol en Ponferrada

El accidente ocurrió en la madrugada de este miércoles en la Avenida de la Puebla

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:55

La madrugada de este miércoles 10 de septiembre, una mujer de 57 años resultó herida al chocar su coche contra un árbol en la Avenida de la Puebla, número 23, en Ponferrada.

El aviso se recibió en el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León a las 06:47 horas, informando de la salida de vía de un turismo con la conductora consciente pero herida.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico. La mujer fue trasladada posteriormente al Hospital de Ponferrada para recibir atención médica.

