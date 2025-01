La comarca de la provincia de León donde la suerte no es esquiva A lo largo del 2024 esta zona de la provincia ha registrado una importante cantidad en premios en los diferentes sorteos

La suerte no es esquiva con la comarca del Bierzo. Y aunque en el último sorteo de la Lotería de Navidad esta zona de la provincia de León no fue agraciada con grandes cantidades de dinero, sí que a lo largo del 2024 los distintos sorteos han dejado una importante suma de euros que han alegrado el año a unos cuantos afortunados.

En concreto, en la comarca berciana han tocado más de 2,6 millones de euros en los diferentes sorteos que se celebran a diario y durante prácticamente los 365 días del año, ya sea de la Lotería Nacional, de la Bonoloto, el Euromillones o de la ONCE, entre otros.

De este modo, el más cuantioso que se ha entregado en el 2024 en el Bierzo ha sido el de 1 millón de euros correspondiente al sorteo de la Bonoloto del 23 de julio, que dejó un boleto acertante de primera categoría en Camponaraya.

También destacan los 420.000 euros del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del 15 de junio. Un premio que recayó en Toreno con siete décimos con 60.000 euros cada uno de ellos.

En el sorteo extraordinario de Navidad, el Bierzo recibió un pequeño pellizco con 251.000 euros, de los cuales 20.000 euros se correspondieron a un décimo de un cuarto premio sellado en Columbrianos y el resto se repartió entre los que adquirieron un décimo en San Facundo, que llevaba un número en el que las dos últimas cifras coincidieron con el Gordo.

En este repaso por los premios más destacados no podría faltar el hombre de la suerte de Ponferrada, Rufino Álvarez, que el 16 de enero vendió 5 boletos del Cupón de la Once que repartieron un total de 175.000 euros. Pero no ha sido el único, ya que a lo largo del año ha vendido más cupones premiados.

Tampoco han bajado de los 100.000 euros otros premios, como el del sorteo extrarordinario del Día de la Constitución que entregó en Páramo del Sil 130.000 euros, o el Eurodreams del 12 de diciembre que, además de ser la primera vez que tocaba en España, dejó 120.000 euros para un agraciado, que los recibirá de forma dosificada.

Así, el Bierzo encara el 2025 confiando en su suerte, empezando por el Sorteo del Niño, que tendrá lugar el 6 de enero.