Coalición por el Bierzo acusa a la Diputación de marginar a la comarca Censura que se dejen fuera vías fundamentales y que solo se hable de señalización o limpieza y no de reposición del firme

Elbierzonoticias Ponferrada Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

Coalición por el Bierzo, CxB, acusó a la Diputación de León de marginar a la comarca con el anuncio de arreglo de carreteras que han sufrido los estragos de los incendios registrados en el mes de agosto.

Los bercianistas censuran que la institución provincial hable de reponer señalización, limpiar cunetas, retirar árboles quemados o estabilizar taludes pero no diga nada de arreglar el firme de esas carreteras, que también se ha visto afectado debido a la circulación de maquinaria pesada de los servicios de extinción.

Asimismo se preguntó qué criterios sigue la Diputación para decidir en qué carreteras va a actuar ya que se han dejado fuera vías fundamentales, muchas de ellas del propio municipio de Ponferrada, como las de acceso a Manzanedo, Espinoso de Compludo, Carracedo o Palacios de Compludo, además del tramo de San Cristóbal de Valdueza, que ya estaba previamente comprometido.

«Exigimos un compromiso real, profundo y duradero con las infraestructuras del Bierzo. Una vez más vemos cómo nuestra región queda relegada al olvido por parte de la Diputación de León, que actúa de espaldas a nuestras necesidades. No podemos permitir que se condene a nuestros pueblos al aislamiento y al abandono cada vez que surge una emergencia», concluyen los bercianistas.