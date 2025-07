Una cigüeña, la jugadora número 23 del estadio La Devesa de Bembibre

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 28 de julio 2025, 12:08 Comenta Compartir

El estadio La Devesa de Bembibre acogió el pasado sábado, 26 de julio, un partido amistoso entre el Athletic Club de Bilbao Femenino y el Sporting de Braga Femenino.

Un encuentro con dos equipos de alto nivel a los que en el descanso se sumó la jugadora número 23, una cigüeña que se paseó por el terreno de juego mientras se refrescaba el campo y que después volvió a salir cuando se inició el segundo tiempo, lo que obligó a detener durante unos instantes el partido.

Pero el animal no apareció durante el partido, sino que ya estaba mucho antes, «no sé desde cuando», reconoce el concejal de Deportes de Bembibre, Jesús Esteban, pero asegura que ya se ha convertido casi en la mascota de las instalaciones.

En ese sentido, Esteban explica que la cigüeña hace vida allí porque «está lastimada y no puede volar», por lo que ha hecho de este espacio su nuevo hogar. «Tiene campo, tiene tranquilidad, tiene el río al lado, como se riega también puede beber», añade.

Todo ello ha hecho que pierda el miedo a las personas y también a los balones, así que «cuando cree conveniente entrar al campo, pues entra, es otro jugador».

De hecho, el partido del sábado no fue el único al que esta cigüeña se unió. También lo hizo al día siguiente, el domingo 27 de julio, en un encuentro de veteranos, «se paró un momentín el partido, con mucho cuidado se la sacó fuera del campo y prosiguió el partido. Es anecdótico pero la pena es esa que no es casualidad, es que no puede volar», indica el edil.

Por ello han iniciado las gestiones para que el Seprona venga a recoger al animal. «Supongo que tendrá curación y pueda volver a volar, pero es más complicado de lo que parece, no te responden así a la primera en el Seprona», concluye Jesús Esteban.

