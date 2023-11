«Esto ha sido chungo, tengo 67 años y nunca vi otra cosa igual»

A Antonio Molinos un gran estruendo le despertó de la siesta de forma abrupta este domingo en Lusio. Alarmado salió a la calle y comprobó sorprendido el desastre provocado por el deslizamiento de tierra causado por las lluvias que destruyó seis viviendas junto a la casa que rehabilitó junto a su mujer, natural de la localidad.

«Yo me encuentro bien, aparte del susto, me encuentro bien», explicaba en declaraciones a este medio desde Lusio pocas horas después de un suceso que reconoce que «ha sido chungo, chungo, mira que tengo 67 años y nunca he visto otra cosa igual».

Él fue el único vecino desalojado en el pueblo debido a la cercanía de su vivienda a la zona afectada a la espera de la evolución del temporal de viento y lluvia de cara a garantizar su seguridad y esquivar cualquier atisbo de riesgo. El lunes a medio día volvió a su casa a encender el fuego desde donde atendió la llamada de esta redactora a la espera de que los técnicos de la Diputación de León, cuya visita reclamó el Ayuntamiento, garanticen la estabilidad de su casa y de las que quedaron en peligro tras el suceso. «La que está al lado de la mía se le ha caído una pared y está colgando», apunta.

Aunque no de la misma manera, Antonio asegura que el hecho de que se caiga una casa o la pared de alguna de las edificaciones del pueblo es el pan nuestro de cada día. «Aquí estamos muy acostumbrados porque hay muchas casas viejas y un día es una y otro día es otra», todo ello teniendo en cuenta la antigüedad de las viviendas, algunas incluso con un importante deterioro.

«Una carretera sin desagües»

Antonio es jubilado y vive en Barcelona pero en tiempo de castañas siempre vuelve a un pueblo en el que asegura que se pasa parte del año y donde, precisamente, está empadronado. «Tengo un huerto, limpio los castaños y me preocupo mucho por el pueblo», reseña.

El domingo Antonio relata que «acababa de comer, estaba lloviendo, y me acosté en el sofá a ver la tele y me quedé dormido cuando oí un ruido fuerte». Al principio pensó que se había caído la pared de una casa «que cayó la semana pasada y que estaba de hoy para mañana». Pero al mirar comprobó que «salía mucho polvo hacia la entrada del pueblo», algo que le llamó especialmente la atención. Como estaba descalzo se calzó y «salí fuera y vi todo el panorama».

A su juicio este deslizamiento era algo que podía ocurrir teniendo en cuenta que «hicieron una carretera por la parte de arriba del pueblo, en la montaña, y no han hecho desagües», señala, a lo que se suma, según él, la falta de limpieza de unos terrenos aledaños a una finca situada junto a su casa. «Se fue acumulando el agua en el caborco, se hizo una balsa y tiró todo esto», remarca.

A la espera de que los técnicos de la Diputación de León garanticen la estabilidad del terreno y la seguridad de las viviendas, este vecino de Lusio asegura que se siente seguro en su casa y confía en poder volver a descansar en ella porque a pesar de los contratiempos, incluso los causados por la climatología, «solo se muere una vez», concluye.