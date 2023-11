Oencia pide a Diputación que garantice la estabilidad de las casas de Lusio

«Nos llevamos un buen susto». El alcalde de Oencia, Arsenio Pombo, se ha despertado este lunes con el sobresalto en el cuerpo después de que un deslizamiento de tierra se llevara por delante en la tarde de este domingo seis viviendas en la localidad de Lusio, cuatro de ellas abandonadas y dos rehabilitadas que eran utilizadas como residencia ocasional.

«A mi me llamó el señor que desalojaron a las seis de la tarde y cuando me contó que marcharon las seis casas me llevé un buen susto y ellos peor que estaban allí al lado», indicó el regidor.

Un suceso que provocó importantes daños materiales pero en el que, afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, más allá del desalojo de un vecino que ha tenido que pasar la noche fuera de su casa por precaución a la espera de la evolución de la borrasca ante el peligro de que su casa también pudiera verse afectada. «Esa casa está bien pero lo desalojaron por si de noche siguiera haciendo mal tiempo el derrumbe también podía afectar a su casa», explicó Pombo.

El Ayuntamiento de Oencia ha solicitado ya la presencia de los técnicos de la Diputación de León para valorar los daños ocasionados y garantizar la estabilidad de las dos viviendas que se encuentran todavía en pie en la zona más afectada, una de ellas propiedad del hombre que tuvo que ser desalojado.

Asimismo, ha requerido también la presencia y la intervención de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) para valorar la situación del arroyo situado en las inmediaciones de la zona afectada por el derrumbe, ya que «el movimiento de tierra fue al lado de un arroyo que estaba pegado a las casas y fue el que se llevó por delante las casas», explicó el alcalde. «Hoy a ver si sube Confederación y a ver si nos manda un arquitecto la Diputación para ver en qué situación están las casas que quedaron en pie que están medio cayendo», remarcó.

De las seis viviendas afectadas en el pueblo de Lusío, en el que viven actualmente solo tres vecinos, dos habían sido rehabilitadas por personas naturales de la zona pero residentes en la actualidad en Barcelona y las otras cuatro «eran viviendas ya viejas y no vivía nadie en ellas», apuntó el primer edil.

El Ayuntamiento aguarda ahora la valoración de los técnicos de la Diputación para determinar si la persona desalojada de su vivienda «puede volver a su casa o no», apuntó el regidor municipal de Oencia. «Si cambia el temporal de viento y agua no hay peligro pero sino puede correr peligro la vivienda también», subrayó.

Arsenio Pombo considera que el desastre que afortunadamente no causó daños personales supondrá que las vivienda afectadas «ya no serán rehabilitadas como no haya ayudas de alguna administración porque son gente que estaba en Barcelona y que venía de vacaciones y ahora hacer una casa nueva en un pueblo así es fastidiado», concluyó.