CCOO pide a la patronal de la pizarra un convenio «que dignifique al sector»

El responsable de Industria de CCOO El Bierzo y de la negociación en el sector de la pizarra, Felipe Fernández Blanco, pide a la patronal del sector un convenio «que dignifique al sector y garantice condiciones justas para quienes lo sostienen con su trabajo diario». A tres semanas de la firma del acuerdo, el sindicato convocará asambleas para debatir la propuesta y decidir colectivamente si se apoya o no el texto.

A su juicio, la propuesta de los empresarios para el nuevo convenio en Castilla y León supone «un claro retroceso en los derechos laborales y en la protección de la salud de los trabajadores del sector», por lo que hace un llamamiento para que se rectifique.

CCOO afirma que ha logrado frenar parcialmente el alcance de los recortes planteados en cuando a complementos por incapacidad temporal y accidente de trabajo y sobre los salarios explica que se contemplan subidas del 4,50 por ciento en 2025 (sin carácter retroactivo), y del 3,75 por ciento para 2026 y 2027. Además, detallan, solo se ha aceptado un incremento del diez por ciento en el plus de absentismo, que no se cobraría si por algún motivo no justifican la falta al trabajo

«Las subidas son irrisorias. Un cálculo aproximado sería: 1,229 euros por cada día de trabajo (con una media de 20 días al mes y 12 meses al año), lo que da una cantidad total de 294,26 euros al año. Eso es todo lo que representa el incremento que venden como si fuera la gran mejora del convenio.

Todo ello sin ninguna mejora social, sin reducir ni un minuto la jornada laboral, y sin garantizar la figura del delegado provincial de prevención del sector», resume Fernández Blanco y añade que «no se puede calificar de avance lo que en realidad son retrocesos en condiciones vitales para la salud de quienes trabajan en la pizarra», por lo que plantearán a sus afiliados que no se firme el convenio si no se eliminan lo que consideran empeoramientos en las condiciones de las plantillas.

UGT, a favor del acuerdo

Una postura que choca con la de otro sindicato presente en la negociación y el mayoritario en el sector de la pizarra de Castilla y León. En ese sentido, UGT FICA ha valorado positivamente los acuerdos alcanzados que, según su opinión, «hacen más atractivo un sector tan importante como es el de la pizarra».