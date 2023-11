Las casas de Lusio que se salvaron del deslizamiento «no corren peligro»

«Las casas de Lusio que se salvaron del deslizamiento de tierra no corren peligro». Así la ha señalado el alcalde de Oencia, Arsenio Pombo, tras la inspección realizada por los técnicos de la Diputación de León tras el derrumbe provocado por el temporal de lluvia y viento que este domingo destruyó seis viviendas en la localidad, cuatro de ellas abandonadas y dos restauradas y utilizadas como residencia ocasional.

A la espera de las conclusiones que arroje el informe final de los técnicos de la institución provincial, de momento parece que tan solo será necesario derribar dos viviendas, una de ellas «porque solo le quedó el tejado y una pared y media, el resto las tiró ya todas y ese tejado hay que tirarlo porque está en el aire ya todo» y otra a la que el deslizamiento de tierra provocado por el temporal «ya le tiró algo por un lado y según se quite el escombro va a caer». Se da la circunstancia de que los dos inmuebles estaban en estado de abandono.

Más suerte ha corrido, por contra, la casa de Antonio Molinos, el vecino de Lusio que tuvo que ser desalojado por seguridad a la espera de como evolucionaba el temporal y que al día siguiente pudo volver ya a ocuparla. En la visita realizada por los técnicos de la institución provincial han garantizado el buen estado de sus cimientos, paredes y muros. «Esa está bien, no corre peligro ninguno», señaló el primer edil.

Labores de desescombro

La persistencia de las lluvias imposibilita por el momento el inicio de las labores de desescombro en la zona afectada por el deslizamiento, donde se acumula todavía gran cantidad de tierra, piedras, madera y cemento de la media docena de viviendas, según ha confirmado a elbierzonoticias, el alcalde de Oencia.

«De momento no nos podemos meter allí hasta que no seque algo aquello para quitar el escombro porque está muy lleno de tierra y está todo muy blando y hasta que no seque algo el tiempo no vamos a poder hacer nada», apuntó Arsenio Pombo.

La CHMS «no puede hacer nada»

También los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) se han desplazado a la localidad requeridos por el alcalde para valorar la situación aunque de momento no han dado traslado de las conclusiones de la visita.

Lo que sí le han trasladado al alcalde desde el organismo de cuenca es que no se trata de un arroyo el afectado por el deslizamiento, tal y como se creía desde el Ayuntamiento, por lo que en este caso la CHMS no intervendrá. «No está catalogado como arroyo entonces dicen que ellos allí no pueden hacer nada», concluyó el regidor.