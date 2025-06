El camarero de un asador berciano que triunfa en Instagram: «La gente reserva el plato y al camarero»

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 12 de junio 2025, 08:18 Comenta Compartir

Víctor García es de Hornija (Corullón). Lleva medio siglo vinculado al mundo de la hostelería en Barcelona y desde hace nueve años regenta el Asador El Bierzo en Barcelona.

Un establecimiento con sello berciano cuyos videos en Instagram se han hecho virales de la mano de uno de sus camareros que con su arte y su gracia va relatando la receta que cocina delante de sus comensales echándole una buena dosis de humor.

El propietario de El Asador El Bierzo explica que cuando compró el restaurante ya hacía estos videos y, precisamente, se quedó con el camarero que derrochaba salero ante sus clientes y que se encargaba de protagonizarlos. «Hemos seguido y cuando no está él los hago yo», señala. «Es un éxito», subraya.

El camarero, Víctor Muñoz, es natural de Extremadura, se maneja como nadie despertando sonrisas y también en los fogones cada vez que elabora sus más que archiconocidos boquerones, el plato estrella, «que se venden a cientos muchos días» porque «como estos no los hacen en ningún sitio del mundo», destaca el dueño del asador.

Perejil, ajo, sal, «una gotina» de vinagre de carbernet Sauvignon del Priorato y «aceite de colza regalao, para que la gente se ría», son los ingredientes que hacen de los boquerones de El Asador Berciano un manjar. «El que los prueba se queda alucinado», insiste el propietario del establecimiento. Para peculiar las elaboraciones que «se hacen siempre delante de los clientes».

Tampoco se queda atrás el camarero que lo peta en Intagram con el tartar de atún o carne e incluso con el flambeado de lubina a la sal. Platos típicos de la casa que han tenido la oportunidad de probar figuras tan destacadas como los cantantes Antonio Carmona o Manuel Carrasco, entre otros.

Haciendo patria y con El Bierzo por bandera, se ha encargado de la elaboración de un buen botillo que tuvo la oportunidad de degustar el reconocido periodista berciano Luis del Olmo. El plato rey de la gastromonía de la comarca también lo preparan para la Asociación de Bercianos en Cataluña.

«Reservan los boquerones y al camarero»

El camarero Víctor Muñoz asegura que la gente cada día cuando realiza su reserva «ya directamente hace como en las peluquerías, reserva los boquerones y al camarero que se los haga», explica en conversación telefónica con su marcado acento extremeño.

Lleva viviendo en Barcelona 14 años y reconoce que los videos en los que elabora los reconocidos boquerones del El Asador El Bierzo le han dado cierta popularidad. «Yo aquí no conocía más que a la gente del rellano y ahora ya me conozco a todo el bloque». «Ya me conoce mucha gente por este plato», remarca.

Un plato que, según explica, se elabora de forma distinta «por la forma de hacerlo» y también «de entrarle al cliente». Lo hace con un monólogo preparado pero en el que también hay improvisaciones «porque cuando entras a una mesa no todo el mundo es tan receptivo, hay de todo, y yo ya viendo como sea entro de una manera o de otra, voy improvisando sobre la marcha», asevera.

Más allá del éxito que le ha sobrevenido en su salto a las redes sociales y que también aplaude, para él lo principal es elaborar un plato sabroso y, sobre todo, hacer disfrutar a su comensales para que al salir por la puerta «la gente se lleve un buen recuerdo».

