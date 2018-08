IU de Cacabelos recuerda que Adolfo Canedo continúa investigado por «otros graves delitos» Adolfo Canedo, en un pleno del Consejo Comarcal del Bierzo. / César Sánchez La formación acusa al PP de «proteger a un concejal tránsfuga» y subraya que la sentencia de la Audiencia de León aún no es firme ELBIERZONOTICIAS Cacabelos Miércoles, 29 agosto 2018, 13:44

La concejala de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Cacabelos, Susana Vila, recalcó hoy que el exalcalde de la villa y anterior portavoz del PP en el municipio, Adolfo Canedo, continúa investigado «por otros graves delitos, como son la malversación de caudales público y un presunto delito contra la ordenación del territorio», después de que el pasado mes de julio la Audiencia de León absolviera al exregidor de los delitos de falsedad documental y estafa procesal.

En un escrito de respuesta a las acusaciones lanzadas ayer por los 'populares', Vila asegura que «el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento no sabe de la misa la media y sigue protegiendo a un concejal tránsfuga que sigue investigado». En la misma línea, la edil subrayó que el fallo de la Audiencia Provincial aún no es firme.

Por otro lado, Vila se desmarcó de las críticas por la judicialización de la vida política del municipio. «No he presentado ni una sola denuncia judicial, ni lo he propuesto contra nadie en esta legislatura y menos aún con dinero público», afirmó, a la vez que recordó que los gastos judiciales del anterior regidor superan ya el medio de millón de euros. En ese sentido, la concejal pide tanto a los ediles del PP como a Canedo «que dejen de llorar y lamentarse, respeten la democracia y no entorpezcan la labor que no fueron capaces de realizar durante su mandato».