Marta Quiñones, librera en la librería Quiñones. EBN
El Bierzo prepara una mochila de hasta 300 euros: «Este año el ahorro es excepcional»

La continuidad en los libros de texto, el programa 'Releo' y los bonos comercio alivian la cuesta de septiembre en los hogares leoneses

Álvaro Pérez

Ponferrada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:16

En el mostrador de la librería Quiñones, en la calle Ancha a pocos metros de la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, Marta prepara una mochila para el curso 2025/2026. Dentro coloca los libros que no se pueden reutilizar, aquellos en los que es necesario escribir, junto a un pack de cuadernos y un estuche con varios bolsillos rellenos de diferentes bolígrafos y lápices que acompañan a los típex, gomas, sacapuntas y compañía. «Vamos a realizar una mochila para el curso 2025/2026, este año, como no ha habido mucho cambio en libros de texto, aprovechamos muchos libros, que eso también significa un ahorro importante para los bolsillos», asegura la librera.

Mientras coloca el material sobre el mostrador, Marta insiste en que el hecho de que no haya habido cambios en los manuales supone un alivio económico para las familias. Los libros que se pueden aprovechar marcan la diferencia frente a otros años en los que la renovación ha obligado a realizar un mayor desembolso.

'Releo' y bonos comercio

La librera destaca el programa 'Releo' de la Junta de Castilla y León: «Es un reembolso que le hacen a las familias de libros en el banco de libros de los coles. Es un coste muy importante que nos metemos en el bolsillo», añade.

Además, resalta la utilidad de los bonos comercio 'Yo Ponferrada, ¿Tú?', iniciativa de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con la Junta Castilla y León. «Todas las familias se ahorran un 25% de descuento, que es un descuentazo impresionante sobre todo para estas fechas, para el material escolar y para los libros de texto».

Para acceder a estos bonos, explica Marta, es necesario registrarse en la web de la Cámara de Comercio de Ponferrada. «Ahí vienen todos los pasos para registrarnos y sacar los bonos. Si tú sacas un bono de 100 euros, que es lo máximo que nos dan, nosotros pagamos 75 pero podemos gastar 100, es decir, tenemos un 25% de descuento«, explica. »Todos aquellos que tengan familiares, hijos, pueden acceder a ese bono, así que si nos cogemos cuatro bonos ahorramos cien euros, es un dinerito que nos podemos meter en el bolsillo para ahorrar en estas fechas tan difíciles, como es la cuesta de septiembre».

Fachada de la librería Quiñones. EBN

Entre 200 y 300 euros por niño

Según Quiñones, este curso el gasto medio por niño se sitúa entre 200 y 300 euros incluyendo mochila, material escolar y libros de texto. «Lo importante este año es que no ha habido ningún cambio en los libros de texto, por lo que el ahorro es excepcional», recalca.

Pero las ayudas no solo alivian a las familias, también benefician al pequeño comercio. «Gracias a los bonos comercio 'Yo Ponferrada, ¿Tú?' las familias se ahorran muchísimo dinero y esto a las librerías de barrio, las librerías de proximidad, nos ha venido fenomenal para incrementar ventas», admite. «La verdad que ese descuento que se hace directamente del 25% para librerías pequeñas como la nuestra es un añadido muy importante».

Desde la librería Quiñones trabajan con «todos los colegios, institutos, guarderías y hasta la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada», además de pertenecer al convenio de la Cámara de Comercio.

Con la mochila ya lista, Marta resume lo que supone este inicio de curso para las familias bercianas: «Nos ahorramos mucho dinero en Ponferrada, porque los libros se aprovechan«.

