Bierzo Ya llama a la movilización de los bercianos para «no dejar morir a la comarca»

La plataforma ciudadana 'Bierzo Ya' ha hecho un llamamiento a todos los bercianos para que participen en la manifestación convocada para el próximo domingo «para no dejar morir a la comarca, en ello va nuestro futuro», aseguró Antonio López, portavoz del colectivo. En ese sentido, aseguró que el Bierzo está «pidiendo ayuda para no morir y debemos ayudarlo para no caer» y consideró que con solo la agricultura y la ganadería la comarca no puede subsistir.

López consideró, además, que España está en deuda con la comarca, ya que esta fue en su momento «una parte importante del motor económico del país». «Es hora de que esa deuda sea pagada a todos los bercianos, contribuyendo a parar así la constante sangría de población que estamos sufriendo», añadió.

El colectivo defiende proyectos «olvidados» o que duermen en cajones y solo ven la luz cada cuatro años, como la A-76, la autovía a La Espina, el Cylog, el Ponfeblino o el puerto seco de Toral de los Vados, y, a su vez, denuncia «la indignante dejadez» en materia de sanidad, con falta de profesionales «y promesas y más promesas como la unidad de Radioterapia».

Con todo ello, la plataforma, que nació en noviembre de 2021 y cuenta con unos 40 miembros, asegura que «no ha venido a hacerse la foto», sino que intentará «hacer ver a las administraciones que hasta aquí hemos llegado».

En la manifestación del domingo participarán asociaciones, sindicatos, organizaciones empresariales como la FELE y algunos partidos políticos como CB y PRB, mientras que los partidos mayoritarios, a pesar de haber contactado con ellos, «hacen oídos sordos». Comenzará a las 11 de la mañana en la plaza Lazúrtegui para continuar por la avenida de la Puebla, General Vives, Paseo San Antonio y terminará en la plaza del Ayuntamiento donde se dará lectura a un manifiesto.