El Bierzo más festivalero se llena de música durante el verano

La comarca del Bierzo es un lugar idílico para la celebración de festivales de verano. Citas que en muchos casos ya están consolidadas en el calendario estival y otras que poco a poco se van haciendo un hueco gracias al trabajo y constancia de sus organizadores.

Flamenco, jazz, indie, rock, música de cámara, entre muchos otros estilos, sonarán en diferentes localidades bercianas durante los meses de julio, agosto y septiembre. Citas con la música que ya arrancaron con festivales como el Espina Fest o Musicamino.

Faberock

Fabero acoge este sábado, 12 de julio, la quinta edición de Faberock, un pequeño festival autogestionado por cuatro amigos que quieren hacer disfrutar a la antigua cuenca minera con la mejor música rock y punk. Jako Pako, The Brassieres, We Care Less, Trastienda RC y Varón y los Dandies serán los encargados de poner la nota musical, que se complementa con otras actividades.

Corteza de Encina

Del 17 de julio al 21 de agosto, Ponferrada volverá a llenarse de música de cámara. Lo hará en la Bodega del Castillo de los Templarios, con actuaciones con amplia presencia berciana entre los componentes de las diferentes agrupaciones. Así, durante seis días pasarán por este espectacular escenario Lindelor Maenor, Ensemble Ramé, Iberia Guitar Dúo, Ensemble Barroco de Ponferrada, Camerata Clásica de Ponferrada y Quintetogán.

Planeta Sound

Los viajeros interestelares aterrizarán en la capital berciana del 18 al 20 de julio para disfrutar de una gran cantidad de conciertos en los que el género indie es el protagonista. El 18 de julio actuarán The Sirius, Carlos Ares, Duncan Dhu, Shinova, Zahara, y Mediocre Dj; el 19, sábado, será el turno de Cometa, Barry, Melifluo y Besmaya, Mikel Izal y Nil Moliner. Gara Durán y Vangoura pondrán el punto final al festival el 20 de julio.

Fiestizaje

Villafranca del Bierzo acogerá un año más un evento musical y cultural que surge en 2004 y que se ha convertido en uno de los más longevos que se celebran en la comarca berciana, el Fiestizaje, festival internacional de músicas del mundo. Será los días 18, 19 y 20 de julio y como en cada edición habrá conciertos, talleres, exhibiciones o mercadillos, entre otras actividades.

Bierzo al Toque

Del 23 al 26 de julio, Bierzo al Toque celebra su nueva edición, confirmando el evento de Ponferrada como uno de los más importantes del arte flamenco en el noroeste de España. Leyendas como Carmen Linares y Tomatito, grandes representantes del baile como Pastora Galván o Alba Heredia y artistas emergentes como Ángeles Toledano, entre otros artistas, se darán cita para celebrar el arte flamenco en La Térmica Cultural.

Reggaeboa Festival

Del 25 al 27 de julio, la localidad berciana de Balboa se llenará de ritmos de reggae. En el Reggaeboa Festival, que en este 2025 celebra su décimo cuarta edición, además de la música, la convivencia y el entorno son dos factores claves para hacer de este evento una cita imperdible en el calendario veraniego. Mellow Mood, Mo'Kalamity o Clinton Fearon son algunos de los referentes de este estilo que actuarán en Balboa.

Universõ

Universõ VOL IV será los días 1 y 2 de agosto en el recinto ferial de Cacabelos. Este festival se consolida como uno de los más importantes de la comarca y uno de los más relevantes del género urbano en la zona norte del país. Contará con artistas de toda la península, como C Marí, John Pollõn, 0125 & Gold Kids o Ben Yart, y público que llegará de ciudades como Madrid, Oviedo, Avilés, Valladolid, A Coruña, Mallorca o Barcelona. Además, como en esta ocasión coincide con la recreación histórica de Ludus Bergidum Flavium, habrá actividades conjuntas, charlas y talleres.

Moreda Rock

El pueblo de Moreda, en Vega de Espinareda, lleva haciendo 17 años un festival de rock de carácter gratuito cuyo único fin, como los propios organizadores explican en sus redes sociales, es «divertirse y atraer la juventud al pueblo». En su décimo octava edición, Boikot, Insurrectos y Mala Komunikación se subirán al escenario el día 15 de agosto.

Festival KM 251 Ponferrada es Jazz

En agosto, la capital del Bierzo sonará a jazz con la celebración del festival 'Km. 251 Ponferrada es Jazz'. Del 27 al 29 de agosto, habrá conciertos nocturnos en el Castillo de los Templarios y en el Teatro Bergidum -David Duffy Quartet, Mario Morla Quintet y Chicuelo y Marco Mezquida- y actividades callejeras, entre otras.

Camp Party

Tras más de una década de ausencia, este festival vuelve a lo grande en Albares de la Ribera. Tendrá lugar el sábado 30 de agosto en el que será uno de los eventos más esperados de este verano para los amantes del techno. El espacio verde de la Huerta Grande, un recinto cercado del tamaño de mas de 1 hectárea, ubicado en las inmediaciones de la Autovía del Noroeste, acogerá más de 13 horas de fiesta, baile y el mejor sonido con artistas llenapistas de la talla de los brasileños Whebba y Fernanda Martins, la sudafricana Daniella Da Silva, el sueco Christian Smith o la española Valerie Santos. Un line up que se completará con sesiones de los DJ locales Berniskunk, Diego Pérez y Paralell Progress.

Hot Spot Soul Weekender

Durante las fiestas de la Encina de Ponferrada llega uno de los festivales con más soul de la comarca, el Hot Spot Soul Weekender. Tendrá lugar del 4 al 7 de septiembre con talleres, exposiciones y conciertos que se celebrarán entre La Térmica Cultural y la Plaza de San Lorenzo. Entre ellos, The Soulful Trío, Homenaje a Menta, Gekko, The Slingshots, Swing Ton ni Song o The Buttshakers.