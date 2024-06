La DO Bierzo espera «una buena cosecha» que apunta a 12 millones de kilos

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 9 de junio 2024, 09:06 | Actualizado 10:22h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo apunta a una buena campaña que podría rondar los 12 millones de kilos. Son las previsiones iniciales y a más de dos meses vista del inicio de la vendimia por parte del órgano de gestión de los vinos de calidad de la comarca ante el buen estado de los viñedos.

«Se espera una buena campaña a día de hoy», avanzó su presidente, Adelino Pérez. Se trata de unas cifras similares con las que se cerró la última cosecha en la que el volumen de uva recogido para la elaboración de los vinos de calidad del Bierzo se elevó a cerca de 13 millones de kilos, superando la de 2022 que se cerró con 10 millones.

Los viticultores del Bierzo se afanan en este momento en poner al día sus viñas después de las últimas y abundantes lluvias que han impedido realizar parte de las labores propias de cada año en finca por estas fechas. Un trabajo en el que se centran los profesionales del sector en la comarca después de que el agua haya dado una tregua de cara a aplicar los tratamientos preventivos para salvaguardar el viñedo de hongos o plagas.

«A día de hoy, dentro de la climatología, sí que llovió mucho, casi demasiado, por lo que sí que hay trabajos retrasados porque no se ha podido entrar en el viñedo por demasiado exceso de agua, pero de momento no hemos tenido problemas de nada, todavía no han llegado los hongos ni las plagas», explicó el presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo.

La amenaza: calor y agua

En este sentido, desde el órgano de los vinos de calidad de la comarca reconocen que los viñedos «están muy bien» pero cruzan los dedos teniendo en cuenta todavía el tiempo que queda por delante y sobre todo que la llegada del calor unido al exceso de agua es un buen caldo de cultivo para la amenaza de plagas en los viñedos. «Sí que es el momento ahora de estar muy encima del viñedo y ser muy preventivos», insistió Pérez.

«Hay que esperar porque justo ahora que empieza el calor con todo el agua que tiene el campo puede surgir humedad y la humedad es donde se encuentran muy a gusto los hongos y pueden venir plagas pero si estamos encima de ello haciendo los tratamientos preventivos esperemos no tener ningún problema», concluyó.