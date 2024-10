Bierzo Aire Limpio recurrirá el proyecto de reciclaje de palas eólicas en Cubillos

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 7 de octubre 2024, 11:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Bierzo Aire Limpio recurrirá la instalación del proyecto Grineo de reciclaje de palas eólicas en Cubillos del Sil, todo ello para «evitar un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente» de la comarca.

Los ecologistas consideran que la iniciativa no plantea soluciones alineadas con la economía circular, como alargar la vida útil de los aerogeneradores, ni primar su reutilización, antes que el reciclaje, que consiste en tratar los materiales de forma que den lugar al fin de su catalogación como residuo y puedan ser empleados en otros usos en condiciones óptimas.

«En su lugar, la propuesta de la empresa es convertirlos mayoritariamente en Combustibles Derivados de Residuos (CDRs), destinados a la incineración», apuntan. Según la reciente modificación de la autorización de la cementera Votorantin-Cosmos, podrían quemarse allí las 18.500 toneladas al año de CDRs que produciría Grineo, cuando las cementeras, recuerdan fuentes de la asociación ecologista, «no han sido diseñadas para incinerar residuos, sino para fabricar cemento, (como su nombre indica) multiplicando así su peligrosidad».

Desde Bierzo Aire Limpio, aseguran que a pesar de no haber sido caracterizado por el Ministerio como residuo peligroso, la normativa vigente considera como tal todo residuo que posea características como las de las resinas, epoxi y poliéster contenidas en las hélices: inflamable, irritante, tóxico, ecotóxico, o sensibilizante (Anexo I de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados)*

El colectivo recuerda que el investigador del CSIC, Félix Antonio López, responsable del Laboratorio de reciclaje del CENIN, considera peligrosos los residuos de aerogeneradores. Además, pone en evidencia que existe un vacío en su catalogación como residuo peligroso por ser emergente. En palabras del experto en reciclado de residuos «la combustión de esas aspas compuestas por fibras de carbono y de vidrio, reforzadas en algunos casos con poliéster, generaría químicos peligrosos y muy contaminantes para el medioambiente y el hombre¨. Por esta razón está prohibido en Alemania, Austria, Países Bajos y Finlandia que el destino de este residuo sea la incineración.

Pese a todas estas evidencias, desde Bierzo Aire Limpio no entienden cómo la Junta de Castilla y León «ha continuado la tramitación de estos residuos como no peligrosos y concede en su autorización ambiental no pocas prebendas, permitiendo que se lleven a cabo cortes de las palas simplemente bajo cubierta y dos paredes, no en cerrado, sin canalización ni filtrado, y ni siquiera monitorización».

«En juego la salud de las personas»

Recalcan que es la Administración la que concede las autorizaciones y, por tanto, «es su obligación velar por el cumplimiento de la normativa, la comprobación real de la inocuidad de las actividades proyectadas y en definitiva, es responsable de tomar las medidas que garanticen con certeza, que los procedimientos de evaluación ambiental están bien desarrollados, ya que es la seguridad y la salud de las personas lo que está en juego».

Consideran que dejar en manos de la ciudadanía la responsabilidad de la queja 'a posteriori' cuando se hayan producido los efectos adversos y tras los reiterados anuncios realizados por los colectivos ecologistas como Bierzo Aire Limpio, «podría considerarse una omisión de funciones con consecuencias penales para los responsables de las decisiones tomadas». Desde el colectivo animan a la sociedad civil a interponer recurso antes de que finalice el plazo el día 20 de octubre utilizando el modelo que ofrece a través de su web.