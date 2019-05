Bierzo Aire Limpio acusa a la Junta de denegar información sobre el aval a Forestalia La plataforma anuncia que recurrirá ante el Consejo de la Transparencia al considerar que la administración está protegiendo un «modelo de negocio bajo sospecha» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 8 mayo 2019, 17:34

Bierzo Aire Limpio ha reaccionado este miércoles tras conocer que la Junta de Castilla y León le ha denegado información sobre el aval de 42 millones de euros concedido a Forestalia apelando a la protección del «secreto comercial». «Sabíamos que en Forestalia hay gato encerrado, pero ahora sabemos algo más: la Junta de Castilla y León oculta el expediente público del aval de 42 millones concedido por el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León) a Forestalia, vulnerando los más elementales derechos de información y transparencia», señala la plataforma en un comunicado al respecto de la instalación de esta empresa en terrenos del Macropolígono del Bayo en Cubillos del Sil.

La orden, dictada el pasado 10 de abril por el departamento de Economía y Hacienda, y comunicada casi un mes después a Bierzo Aire Limpio, deniega el acceso a la información sobre el aval con el pretexto de «proteger el secreto comercial» de Forestalia. «Existen en el expediente —dice la Consejería— datos, informaciones, acuerdos y estructuras del negocio que tienen información altamente sensible y absolutamente confidencial». «Este documento —añade la orden— de marcadísimo carácter confidencial ha sido elaborado gracias a la entrega de documentación sujeta a acuerdos de confidencialidad… y una fuga de información técnico-económica del proyecto sería aprovechada por un grupo competidor, lo que acarrearía gravísimos perjuicios».

Para Bierzo Aire Limpio, esta orden «es una flagrante vulneración de la Ley de Transparencia y un ejercicio de ocultación interesado para proteger los intereses particulares de una empresa frente al interés común, que debe prevalecer». «Si Forestalia no desea compartir su modelo de negocio, está en su derecho, pero no puede beneficiarse de ayudas públicas sometidas a principios de legalidad, transparencia y defensa de la competencia. La administración pública no está para proteger un modelo de negocio bajo sospecha», apostilla.

Denunciado ante la CNMV y el Consejo de Europa

Bierzo Aire Limpio recuerda que el aval a Forestalia está denunciado ante el Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ante el Consejo de Europa: «El aval carece de garantías y supone una clara intromisión en el mercado de las renovables y una alteración de la competencia. Es una operación opaca, con pantallas interpuestas: Forestalia pide el dinero al EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León), el EREN pide un crédito al Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y la Junta de Castilla y León avala el crédito con dinero público, de modo que al final Forestalia recibe 42 millones de financiación prácticamente gratis y sin riesgo. Con esta ingeniería financiera —según datos publicados por El Confidencial—, Forestalia ha levantado cerca de 1.000 millones de euros solo con avales de la Junta o del Gobierno».

Finalmente, Bierzo Aire Limpio anuncia que moverá ficha ante esta sitaución tras recordar la reciente visita a Cubillos del Sil del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera: «Recurriremos la orden ante la Comisionado de Transparencia y pedimos a los partidos y a sus representantes en las Cortes de Castilla y León que actúen con urgencia frente a esta nueva cacicada de la Junta de Castilla y León protegiendo a una empresa con estrechos vínculos con el Partido Popular, que el propio Herrera ha visitado en vísperas de la campaña electoral».