Los bercianistas piden a la ULE «que se ponga las pilas» ante la llegada de la UCAV

Coalición por el Bierzo (CB) pide a la Universidad de León que se «ponga las pilas» ante la llegada del centro privado Universidad Católica de Ávila (UCAV). El partido cree que no tiene por qué ser malo dado que hay muchas ciudades en las que conviven universidades públicas y privadas.

Así lo expresó este jueves, 29 de mayo, la formación, que considera que el desembarco del centro privado «puede ser el empujón que la Universidad de León necesita para ponerse las pilas de una vez» y dejar de tratar al Campus de Ponferrada «como un apéndice incómodo».

Los bercianistas ponen como ejemplo el caso del Grado de Medicina, que la rectora de la ULE, Nuria González, quiere llevar a Ponferrada en los cursos finales y no desde el principio, como reclama CB. «A pesar de contar con un Hospital Universitario, infraestructuras fácilmente adecuables y una necesidad urgente de médicos, la rectora está negándose a implantar este grado en Ponferrada desde el primer curso, limitándose a promesas vagas sobre cursos clínicos más adelante. Es un agravio, un desprecio en toda regla, un desprecio que lo firma una rectora que, mientras habla de equilibrio territorial, consolida para León todo lo que puede», aseguraron desde la formación.

Por otro lado, recordaron que la llegada de la UCAV a Ponferrada cumple con la legalidad vigente. «La aprobación por parte de la Junta de Castilla y León de la adscripción del nuevo Centro de Educación Superior Alfonso XII a la UCAV en Ponferrada debemos valorarla desde el aspecto legal, en el que no hay discusión: la Constitución Española, la Ley Orgánica del Sistema Universitario y la normativa autonómica protegen la libertad de creación de universidades privadas. No se puede vetar a quien cumple los requisitos», indica. «Lo que deberíamos preguntarnos es por qué un centro privado elige Ponferrada y no otras ciudades. Esta cuestión es de suma importancia», concluyeron.