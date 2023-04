Baldo seguirá su huelga de hambre «hasta que se anule la subasta de pastos de Tejedo del Sil»

Baldo López, el ganadero de Tejedo del Sil que asegura sentirse discriminado por la junta vecinal de su pueblo al no dejarle acceder a los pastos del monte continua con su protesta a las puertas de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León donde ha comenzado una huelga de hambre. «Comencé el domingo por la tarde», asegura.

Una huelga de hambre que irá acompañada de una marcha hasta la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, si no recibe una solución firme. «Hay un grupo de personas que me acompañarán y veré cómo lo hago porque psicológica y físicamente no estoy bien», destaca Baldo.

Anulación de la subasta de pastos

El ganadero continúa reiterando que su petición es la anulación de la subasta de pastos de Tejedo de Sil de 2023 «y me den derecho preferente como vecino», asegura López quien reitera que él pagará lo que se estipule pero quiere tener acceso a ese derecho.

Mientras, espera en la Junta a que éste le entregue unos documentos solicitados por su abogada sobre las subastas de los últimos años. «Me han dicho que seguramente este miércoles los tengan y que todo va a salir bien», puntualiza.

Marcha a pie

Cabe recordar que la lucha del ganadero comenzó la pasada semana con una marcha a pie, acompañado de una de sus vacas, desde su pueblo hasta León para dar visibilidad a su situación. Una marcha que finalizó con una reunión en la delegación del gobierno autonómico con el jefe del servicio territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fidentino Reyero.

Un encuentro del que la abogada de López aseguró que no había sido fructífero por lo que el ganadero comenzó una acampada frente a la delegación territorial.

Junta de Castilla y León y Junta Vecinal

Una afirmación que no comparte la Junta de Castilla y León donde señalan que en todo momento el ganadero «ha tenido las puertas abiertas» para resolverle todas las dudas y reiteran que debe acudir a la subasta de los pastos.

Por su parte, desde la junta vecinal aseguran que no ha habido un trato discriminatorio hacia el vecino y que el caso está en manos de la justicia.