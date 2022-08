Atención Primaria incorpora 37 médicos en El Bierzo y podrá abrir consultorios rurales aunque sin bolsa de empleo

Punto y aparte en la situación agónica de la Atención Primaria en la comarca. La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (GASBI) ha logrado incorporar a un total de 37 médicos en El Bierzo procedentes de otras áreas sanitarias en la última Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2019, con 60 plazas ofertadas, lo que permitirá ocupar las plazas vacantes y abrir de nuevo los consultorios rurales. «Esto nos permite tener a día de hoy todas las plazas con cobertura con médico salvo la de Susañe-Villager en Villablino», explicó a elbierzonoticias la directora médica de Atención Primaria de la Gasbi, Isabel González.

En el caso del consultorio de Arganza le está dando cobertura Quilós por lo que la Gasbi tiene previsto sacar la plaza en cuanto se estatutarice dado que «son plazas de funcionario cuyo propietario se ha jubilado», apuntó González. «Acaba de quedarse de vacaciones la persona que ocupaba la plaza de Arganza y en cuanto podamos le vamos a dar cobertura cuando esté estatutarizada con un interino», subrayó.

El consultorio de Tremor, en el municipio de Igüeña, también abrirá sus puertas tras conseguir darle cobertura con una médica interina procedente del consultorio de Torre del Bierzo. Caso distinto es el de la plaza de Susañe en Laciana que tiene propietario y desde Atención Primaria reconocen que «hasta el momento no hay ninguna persona que se quiera incorporar a ella haciendo una sustitución».

«En la medida en la que nos va quedando gente disponible porque se incorporen propietarios o personas que estaban de baja los vamos reubicando en aquellas plazas que tenemos sin cobertura o en bajas de larga duración», apuntó la directora médica de AP del Área de Salud del Bierzo.

Por lo que respecta a Cacabelos y Peranzanes existen dos vacantes que en este momento atendidas por sendas profesionales de forma continuada y que se espera salgan en la próxima convocatoria «para que aprobados de la oposición que han quedado de momento sin plaza puedan optar a ella».

«Aunque no estemos bien estamos francamente mejor que el año pasado que teníamos vacantes y bajas de larga duración sin cubrir», reconoce González.

Sin bolsa de empleo

La buena noticia para la sanidad del Bierzo tiene una cara gris ya que aunque se cubran las plazas vacantes no hay bolsa de empleo para sustituciones lo que podría llegar a ocasionar de nuevo problemas. «Estamos mejor pero no bien porque ello supondría tener una bolsa de empleo para dar cobertura a determinadas sustituciones de vacaciones o bajas que pudieran surgir por otros motivos y eso a día de hoy no ocurre«, concluyó.