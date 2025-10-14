Asprona Bierzo y el Ayuntamiento de Torre del Bierzo lanzan el concurso literario 'Voz de mujer rural' Premiará los mejores poemas o microrrelatos sobre el papel de las mujeres en el medio rural

El centro de día Las Candelas de Asprona Bierzo, en colaboración con el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, ha convocado el concurso literario 'Voces de mujer rural', que premiará los mejores poemas o microrrelatos que visibilicen, valoren y reivindiquen el papel de las mujeres en el medio rural.

El certamen, que sigue el camino iniciado el pasado año con concurso fotográfico 'Mujer rural', pretende convertirse en un espacio de expresión, memoria y reconocimiento de las mujeres de los pueblos a través de sus vivencias, emociones y perspectivas sobre la vida rural, la igualdad, la tradición, el trabajo y los nuevos retos, según informa la agencia Ical.

«Queremos dar voz a esas mujeres que, con su esfuerzo y su ejemplo, sostienen nuestras comunidades rurales y forman parte esencial de su identidad. La literatura es una herramienta poderosa para compartir esas historias y mantener viva su memoria», destacó la directora del centro de día Las Candelas, Concepción Jiménez.

La participación está abierta a todas las personas residentes en la comarca del Bierzo, sin límite de edad. Los trabajos deberán abordar la temática de la mujer rural -su vida, experiencias, entorno, desafíos y aportaciones- y se establecen dos modalidades, poesía y microrrelato. En el caso de los poemas, deberán tener una extensión máxima de 50 versos, y en el de los microrrelatos, el límite está en las 500 palabras. Las obras deberán ser originales e inéditas, escritas en castellano, y podrán presentarse entre el 15 de octubre y el 7 de noviembre.

Se otorgarán reconocimientos y obsequios a las mejores obras de cada categoría, que se entregarán en un acto público en el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, en el marco de una jornada cultural dedicada a la mujer rural.