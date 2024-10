Arrancan las Jornadas Gastronómicas del Bierzo con 25 restaurantes y 12 bodegas

Ana Gago Camponaraya Jueves, 10 de octubre 2024, 19:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las XL Jornadas Gastronómicas del Bierzo se inauguraron este jueves 10 de octubre dando el pistoletazo de salida a dos meses en los que 25 restaurantes del Bierzo, Madrid y Valdeorras ofrecerán diferentes platos elaborados a partir de los productos de la comarca.

Los comensales que quieran disfrutar de los sabores del Bierzo podrán hacerlo hasta el 10 de diciembre. Además, como novedad, este año 12 bodegas de la D.O. Bierzo ofrecerán catas y visitas guiadas enmarcándose en las Jornadas Gastronómicas del Bierzo que celebran este 2024 su 40 aniversario.

El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, ha agradecido que el acto de inauguración se haya celebrado en su municipio, concretamente en la recientemente reformada Casa Ucieda.

Ampliar El presidente del Consejo Comarcal (I), el mantenedor de las Jornadas y el alcalde de Camponaraya, en el acto de apertura. Ana Gago

Morán ha aprovechado para mencionar al mantenedor de esta edición, que es Juanma G. Colinas, y ha asegurado que lo conoce de referencia desde hace muchos años y explica que «le he seguido en la distancia y quiero agradecerle porque cada vez que tiene la oportunidad hace Bierzo ahí donde está, no solo con ese blog si no con esa ciberbotillada y siempre que tiene la oportunidad de hablar bien y mucho de la comarca lo hace y, por lo tanto, yo como berciano te agradezco que seas un gran embajador».

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha resaltado que «es para mí un honor inaugurar las XL Jornadas Gastronómicas del Bierzo. Un evento que continúa siendo «un referente y una muestra de todo lo que El Bierzo tiene para ofrecer al mundo».

Ramón presentó al mantenedor «de lujo» de este año y destacó de él que nació en Toreno en 1982, «es un profesional de la comunicación digital, con una trayectoria impecable asesorando a empresas, impartiendo docencia en prestigiosas instituciones y, sobre todo, siempre ha sido un gran embajador de nuestra tierra».

El mantenedor de esta edición se emocionó al agradecer al Consejo Comarcal y al Patronato de Turismo del Bierzo «por hacer posible que hoy aquí en este momento esté yo con todos vosotros». Los presentes rompieron en aplausos y así, Juanma comenzó un discurso en el que explicó lo ilusionante que era para él poder ser el mantenedor.