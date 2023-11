La Altamira del Bierzo lanza un SOS: «La pintura está rayada y no se podrá recuperar»

La Altamira del Bierzo lanza una llamada de socorro. Y lo hace tras sufrir un nuevo ataque devastador que ha dejado prácticamente irrecuperables las pinturas rupestres de Peña Piñera, ubicadas en la localidad de Sésamo perteneciente al municipio de Vega de Espinareda. Una acción que supone una amenaza para los pocos restos hallados en El Bierzo y en toda la provincia de pinturas esquemáticas de la época post-neolítica.

El Ayuntamiento lanza un SOS, tanto a la Junta de Castilla y León como a la Diputación provincial, para salvar este importante patrimonio de la comarca del Bierzo y de la provincia de León descubierto en el año 1982 por un vecino de Sésamo y que cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC). Casi todas las pinturas son antropomórficas y también representan escenas de la vida cotidiana de caza o de útiles como carros, lanzas, herramientas que los antiguos pobladores utilizaban en su día a día.

Se mantienen a la espera

«Estamos a la espera de ver lo que nos comunica la Junta de Castilla y León porque hicieron un atestado pero no hemos tenido más noticia de ellos», explicó el concejal de Turismo, Pablo Taladrid, en el mismo enclave donde se localizan las pinturas y que se sitúa en un amplio friso de cerca de 900 metros de longitud.

Desde el Ayuntamiento aguardan también la comunicación de los técnicos de Patrimonio «que en un principio nos dijeron que no se podía recuperar, intentaron probar con un tipo de arenilla y no solo es que esté pintada sino que está rayada, se ha levantado la pintura original entonces probablemente no se puedan recuperar ya», subrayó el edil.

Los mandatarios municipales no tiran la toalla a la hora de salvaguardar esta joya importante de su patrimonio que se alza como uno de sus principales reclamos turísticos y asegura que «estamos también pendientes de varios estudios que van a venir a hacer y si no se pueden recuperar por lo menos conservarlas, intentar mejorar la conservación».

La ubicación, el principal problema

El concejal de Turismo de Vega de Espinareda reconoce que el principal problema para garantizar la seguridad de las pinturas rupestres de Peña Piñera es la ubicación, en un entorno al aire libre y en plena montaña, «por lo que se nos hace más difícil su conservación porque no tenemos ni punto de luz y el terreno es muy irregular y si quisiéramos poner pantallas protectoras es muy compleja esa tarea».

Ante esta situación y sin tirar la toalla por el valor patrimonial de las pinturas, desde el actual equipo de Gobierno y la concejalía de Cultura insisten en que «a ver qué posibilidades se nos ofertan». No descarta el Ayuntamiento incluso cerrar la ruta al público y que sólo se pueda entrar con petición previa en la Oficina de Turismo. «Son medidas que tenemos que pensar y valorar», señaló Taladrid.

A todo ello se une el hecho de que el área municipal que preside cuenta con un presupuesto muy limitado «que no es muy elevado», reconoce, teniendo en cuenta que dispone de poco más de 18.000 euros para gestionar todas las actividades que abarca desde la Concejalía de Turismo. «Somos un ayuntamiento pequeño y no tenemos un presupuesto tan grande para mantener esto como habría que mantenerlo», lamenta el responsable del área.

La Altamira del Bierzo, en peligroVer 11 fotos Pablo Taladrid, en la visita a los restos de arte rupestre de Peña Piñera. Carmen Ramos

Pablo Taladrid muestra su impotencia por el ataque vandálico que han sufrido las pinturas rupestres de Peña Piñera, tan arraigadas a la historia del municipio. «Estamos a la espera a ver cómo solucionamos este tema porque llevan tantos años estas pinturas aquí sin ser alteradas y que vinieran unos vándalos y nos hayan destrozado un patrimonio que tenemos como algo simbólico nuestro, en pocos sitios de España hay pinturas rupestres y menos de esta época y que venga gente a destrozarlas creo que no cabe, está fuera de lugar», aseveró.

«La gota que colma el vaso»

A la espera de la solución que puedan ofrecer los técnicos de Patrimonio y del apoyo de la Junta y la Diputación el Ayuntamiento hace una llamada a salvaguardar un patrimonio que es de todos.

«Hacemos un llamamiento a las responsabilidad, ya en tu casa no vas a destrozar lo que es tuyo, por fabor no destroces lo de los demás, si no te interesa porque no te atrae nada este tipo de arte o de patrimonio preferimos que no vengan a visitarnos a que si vienen lo destrocen porque al final con este destrozo no se gana nada y se perjudica mucho porque la gente de Sésamo o la que venga a vernos no tiene porqué hacer una ruta tan bonita y encontrarse con esta situación», advirtió el edil de Turismo

Lamentablemente no es la primera vez que se producen actos vandálicos ya no sólo en las pinturas sino también en la propia ruta de senderismo que desemboca en ellas. «Hemos intentado varias veces reacondicionar la ruta y siempre que no lo hemos hechos nos acabaron quitaron los postes y las cuerdas», recuerda Taladrid. A ello se unen las pintadas que ensucian las paredes de las montañas y que se pueden observar en buena parte del recorrido.

«Hasta ahora no habían entrado a ensuciar la pintura sino la pared pero esto ya ha sido la gota que ha colmado el vaso», apunta el edil. «Esto ya ha pasado todos los actos vandálicos que se habían realizado hasta el momento y habría que buscar una solución», zanja el responsable de Cultura.