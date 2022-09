La vía de alta capacidad entre Valdeorras y A Gudiña aumentará el aislamiento del Bierzo, según CB

Coalición por El Bierzo (CB) aseguró que la comarca berciana quedará más aislada en cuanto a vías de alta capacidad tras el anuncio de la Xunta de Galicia de llevar a cabo con fondos propios la mejora de la OU-533 que une Valdeorras con la estación del AVE 'Porta de Galicia' de A Gudiña ante la falta de respuesta del Gobierno.

En ese sentido, los bercianistas se alegraron por la mejora de vías de comunicación en la vecina comarca de Valdeorras y por la defensa que ha hecho la Xunta ante la «inacción» del Ejecutivo central. A su vez, lamentaron que no venga acompañada de la A-76, «lo que potencia el aislamiento del Bierzo por parte del Gobierno de España».

«De poco nos sirven las felicitaciones del presidente del Gobierno en el Día del Bierzo si no se acompañan de inversiones en nuestras infraestructuras», apuntó la formación, para la que la comarca es única, como indicó en su tweet Pedro Sánchez, «pero en desatención y olvido, con carencias básicas que no solo no se minoran sino que se agudizan».

«No vemos en ningún lado ese impulso de futuro que anuncia, vemos una total desatención a nuestra necesidades básicas de desarrollo y un absoluto desconocimiento de nuestro territorio que, como hemos insistido numerosas veces, propicia un reparto por provincias y autonomías con intereses muy diferentes a los nuestros», concluyó CB.