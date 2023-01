El alcalde de Benuza pide la baja de militancia del PSOE tras la apertura de juicio por presunto acoso laboral El regidor deja en el aire si se presentará como candidato a las próximas elecciones / «Tenemos tres meses y no sé lo que haré pero en un principio no hay ningún impedimento legal», asegura

El alcalde de Benuza, Agapito Encina, ha presentado la baja de militancia en el PSOE «para no perjudicar al partido», después de que la justicia haya determinado la apertura de juicio oral por un presunto delito contra la integridad moral y otro de lesiones tras la denuncia por acoso laboral de una funcionaria del Ayuntamiento.

Una denuncia que no entiende y confía en su inocencia, puesto que casi no tiene contacto con esta trabajadora -lo hace por escrito-, aunque no ha querido realizar más declaraciones sobre este asunto ya que es un tema que «tendré que demostrar en el juzgado» en el mes de julio.

Con todo ello, Encina aún no sabe si se volverá a presentar a las próximas elecciones municipales. Lo que tiene claro es que no existe impedimento legal que le impida repetir como candidato, «de momento soy inocente», indicó, así que «no sé lo que haré, queda bastante tiempo y aún lo tengo en el aire».