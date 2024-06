Los agricultores bercianos, en las protestas de Irún: «Seguimos adelante, no han hecho nada» Representantes del sector agrícola y ganadero de la comarca participan en la huelga que bloquea los pasos fronterizos con Francia para exigir mayor apoyo y control a las importaciones

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 3 de junio 2024, 13:46 | Actualizado 13:53h.

Los agricultores y ganaderos del Bierzo mantienen las espadas en alto y se dejan oír. Esta vez desde Irún, en la frontera con Francia. Representantes del sector de la comarca participan en la huelga convocada a través de grupos de WhatsApp que bloqueará durante 24 horas todas las líneas fronterizas de España con el país galo.

Cortes en los puntos fronterizos de Navarra, el País Vasco, Aragón y Cataluña protagonizadas por miles de agricultores y ganaderos con cerca de 400 tractores, unidos a los que también encabezan los agricultores y ganaderos franceses, con el fin de reivindicar ante el Gobierno español y las instituciones de la Unión Europea (UE) un mayor apoyo y control a las importaciones que les permita competir en igualdad de condiciones.

Desde la parte española los profesionales del sector están respaldados por la Plataforma en Defensa del Campo Leonés (Decaleón) en unas protestas realizadas al margen de los sindicatos y organizaciones agrarias.

«Seguimos adelante porque no se ha conseguido nada», lamentó Fernando Fernández, agricultor y ganadero del Bierzo Oeste, ligado al campo y a la vida en el rural «desde que nací, siempre con mis padres, yendo al monte y a todo», siguiendo la tradición familiar y donde trabaja y vela por sus explotaciones desde la localidad de La Cernada, en el municipio de Vega de Valcarce.

Junto a él otros dos representantes del sector de la comarca, a los que se unieron también de Villablino, León y Mansilla de las Mulas, se pusieron rumbo a Irún en cinco coches a las cuatro de la madrugada para recorrer los más de 500 kilómetros que separan esta frontera con Francia desde El Bierzo para respaldar con su presencia la huelga de este lunes 3 de junio que supone un paso más en las movilizaciones iniciadas el pasado 6 de febrero.

Los representantes del sector llevaron la voz del Bierzo y León a las movilizaciones de Irún. Elbierzonoticias

Los representantes bercianos del sector reconocen que ahora «prometen mucho pero luego ahí se queda», todo ello en el marco de la campaña electoral de las elecciones europeas que se celebran este domingo 9 de junio. «No hay nada firme, el ministro también ha anunciado algunas cosas, pero dicen y dicen y nada», lamentan.

«No vamos a parar»

Entre las reivindicaciones exigen cambios en las políticas de la nueva PAC, entre ellas la obligatoriedad para los agricultores de cambiar los cultivos que les obliga a rotarlos de forma anual, para los ganaderos el libro digital con controles rigurosos sobre los pasos que van dando cada día con sus rebaños «diciendo cada día dónde van o dónde no van» y las restricciones al uso de los sulfatos, entre otras, «que los están quitando todos y no te dejan sulfatar nada y sino lo haces es todo hierba», explica Fernández.

Los profesionales del sector de la comarca lo tienen claro: «No vamos a parar las protestas hasta que consigamos algo». Reconocen que unirse a estas protestas se hace especialmente difícil para los agricultores y ganaderos del Bierzo en un momento en el que el campo requiere de todo su tiempo. «Ahora pilla a todo dios en el campo, que la siega, que la hierta, todo el mundo está muy liado y puede venir muy poca gente pero no vamos a parar, seguiremos» porque «es algo que nos afecta a todos», advierten.

Temas

Irun