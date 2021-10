El PP afea al PSOE su «continua utilización política» de la sanidad

La procuradora berciana del PP, Amparo Vidal, reprochó al PSOE su « continua utilización política» de los problemas de la sanidad pública. «Hemos reconocido las dificultades que atraviesa la Atención Primaria, no solo por los efectos de la pandemia, sino también por la falta de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Esas dificultades se han traducido en redoblar el esfuerzo y trabajo desde la Junta para que los servicios estén garantizados y lo están», señaló Vidal.

Al respecto, Vidal exigió al Gobierno que ponga en marcha una convocatoria extraordinaria para médicos internos residentes (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria, de manera que el sistema pueda absorber la bolsa de grado de Medicina con el personal que no puede ser contratado por la administración pública al no contar con título de médico especialista. Igualmente, reclamó agilizar los procesos de homologación de títulos de especialista sanitario no expedidos en la Unión Europea e impulsar un acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias para redactar un Plan Nacional de Especialistas Sanitarios con vistas a los próximos 30 años.

En ese sentido, la procuradora 'popular' reiteró que «el objetivo es lograr soluciones definitivas», más allá de las «soluciones puntuales para casos concretos» planteadas hasta la fecha para garantizar la prestación de los servicios. «Es imprescindible prestar una asistencia sanitaria de calidad, pero sin renunciar a la proximidad, sin cerrar consultorios locales y ofreciendo soluciones que garanticen la equidad en la accesibilidad», afirmó Vidal, que insistió en que «el servicio de radioterapia en el Bierzo es un compromiso irrenunciable y se están dando los pasos necesarios para su implantación».