leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Advierten de que la futura ley antitabaco tendrá unos efectos «devastadores»

La Asociación de Hostelería del Bierzo considera que se trata de «una ley anti fumadores» que convierte a los hosteleros en «policías de la ley»

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:28

La Asociación de Hostelería de El Bierzo mostró su «decepción y desacuerdo» con la aprobación en estos días del anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que consideraron que «en realidad es una ley anti fumadores y que no tiene vocación alguna de velar por la salud de los ciudadanos», al tiempo que vaticinaron unos efectos «devastadores» para el sector.

Convencidos de que los fumadores «se enfrentan a una doble condena», como es «una dependencia física y psicológica reconocida como enfermedad» y «una legislación que los expulsa sistemáticamente de bares, restaurantes, terrazas, estadios, universidades, piscinas y casi cualquier espacio de socialización», la asociación consideró que «el cambio de reglas convierte al fumador en el chivo expiatorio de un problema cuya raíz sigue intocable», tal y como consideraron que es la libre comercialización del tabaco».

En este sentido, apuntaron que, si el objetivo de la ley fuese realmente la salud pública, «el camino lógico sería atacar el origen», entre lo que apuntaron a reducir y limitar progresivamente la producción y comercialización del tabaco hasta su desaparición, invertir en programas masivos de deshabituación y tratamientos de cesación accesibles y promover alternativas de reducción de daño en lugar de penalizarlas al mismo nivel que el cigarrillo.

Noticias relacionadas

León no quiere dejar de fumar en las terrazas: «Estoy en la calle. Esto ya es rizar el rizo»

León no quiere dejar de fumar en las terrazas: «Estoy en la calle. Esto ya es rizar el rizo»

Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»

Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»

Sin embargo, criticaron que la estrategia adoptada ha sido la de «no prohibir el producto y criminalizar al consumidor», para lo que los hosteleros «serán convertidos en policías de la ley», ya que la normativa los obliga a vigilar que ningún cliente encienda un cigarrillo o un vapeador en sus terrazas, bajo la amenaza de sanciones económicas, lo que «los coloca en una posición insostenible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3 Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos
  4. 4 Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado
  5. 5 El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen
  6. 6 Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  7. 7 Carta de agradecimiento al servicio de Cardiología del Hospital de León
  8. 8 Un incendio «provocado» obliga a activar el nivel 1 de gravedad en Pendilla de Arbas
  9. 9 Un vehículo se queda atrapado en el agua ante la nueva avería de la calle Príncipe
  10. 10 «Los bares hacemos un esfuerzo enorme por no repercutir todos los costes en el cliente, pero hay un límite»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Advierten de que la futura ley antitabaco tendrá unos efectos «devastadores»

Advierten de que la futura ley antitabaco tendrá unos efectos «devastadores»