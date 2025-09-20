Advierten de que la futura ley antitabaco tendrá unos efectos «devastadores» La Asociación de Hostelería del Bierzo considera que se trata de «una ley anti fumadores» que convierte a los hosteleros en «policías de la ley»

La Asociación de Hostelería de El Bierzo mostró su «decepción y desacuerdo» con la aprobación en estos días del anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que consideraron que «en realidad es una ley anti fumadores y que no tiene vocación alguna de velar por la salud de los ciudadanos», al tiempo que vaticinaron unos efectos «devastadores» para el sector.

Convencidos de que los fumadores «se enfrentan a una doble condena», como es «una dependencia física y psicológica reconocida como enfermedad» y «una legislación que los expulsa sistemáticamente de bares, restaurantes, terrazas, estadios, universidades, piscinas y casi cualquier espacio de socialización», la asociación consideró que «el cambio de reglas convierte al fumador en el chivo expiatorio de un problema cuya raíz sigue intocable», tal y como consideraron que es la libre comercialización del tabaco».

En este sentido, apuntaron que, si el objetivo de la ley fuese realmente la salud pública, «el camino lógico sería atacar el origen», entre lo que apuntaron a reducir y limitar progresivamente la producción y comercialización del tabaco hasta su desaparición, invertir en programas masivos de deshabituación y tratamientos de cesación accesibles y promover alternativas de reducción de daño en lugar de penalizarlas al mismo nivel que el cigarrillo.

Sin embargo, criticaron que la estrategia adoptada ha sido la de «no prohibir el producto y criminalizar al consumidor», para lo que los hosteleros «serán convertidos en policías de la ley», ya que la normativa los obliga a vigilar que ningún cliente encienda un cigarrillo o un vapeador en sus terrazas, bajo la amenaza de sanciones económicas, lo que «los coloca en una posición insostenible».

