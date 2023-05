Absuelta la secretaria del Ayuntamiento de Castropodame del delito de revelación de secretos

La secretaria interventora del Ayuntamiento de Castropodame ha sido absuelta por la Audiencia Provincial de León del delito de descubrimiento y revelación de secretos. La funcionaria se sentó en el banquillo por la denuncia de otra trabajadora del Consistorio berciano que aseguraba que un documento presentado por ella en el registro del Ayuntamiento había sido publicado en un estado de WhatsApp y que se apoyaba en el testimonio de la alcaldesa, Josefa Álvarez Fernández y de otra candidata que compartía listas con la regidora.

La sentencia, dentro de los fundamentos jurídicos, señala respecto del testimonio prestado por las testigos de la acusación, la alcaldesa y la candidata de su misma lista electoral, que «la credibilidad conferida a las mismas ha de ponerse en entredicho», a la vista de los continuos conflictos laborales existentes en el Ayuntamiento, así como de la situación que la propia secretaria ha vivido, con continuos expedientes disciplinarios abiertos contra ella.

Asimismo, recoge lo declarado por el Secretario del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), quien narró la situación de conflictividad existente entre la Alcaldía del Ayuntamiento de Castropodame y la Secretaria Municipal, y del resto del personal del Consistorio contra la secretaria, asegurando que «siempre y de manera constante y reiterada tratan de involucrar al SAM en batallas personales y conflictos internos».

Por último, la sentencia glosa una serie de carencias probatorias a favor de la secretaria. En ese sentido, señala que no consta acreditado que dicha foto o captura de pantalla del escrito presentado por la denunciante hubiera estado nunca en su teléfono, que ni siquiera ha quedado probada la hora en que supuestamente se habría efectuado el pantallazo aportado con la denuncia, que no se comprobaron los teléfonos de la denunciante o de la alcaldesa para comprobar la realidad de los hechos y que tampoco se llegó a peritar el teléfono de la secretaria, «a pesar de haberlo puesto a disposición del Juzgado, habiéndolo extraviado la Guardia Civil cuando se le entregó para hacer la correspondiente prueba pericial».

Con todo ello, la secretaria del Ayuntamiento de Castropodame asegura que lleva soportando una situación de «persecución y obstaculización» de sus funciones en su puesto de trabajo durante ya ocho años, «sin haber hecho nada para merecerlo». «Tan solo hacer mi trabajo, informar sobre la legalidad o ilegalidad de cuestiones de ámbito municipal de mi competencia, ejercer mis labores de interventora e informar cuando aprecio que algún pago pudiera ser indebido. En resumen, trabajar y cumplir con lo que la Ley me ordena como Secretaria Interventora», añadió.

«No somos unos privilegiados»

«Desgraciadamente no soy un caso aislado, sino una muestra más de la situación vivida hoy en día por los Secretarios-Interventores de habilitación nacional dentro de la Administración Local. Muchos sufren en silencio en sus ayuntamientos toda clase de presiones, represalias, ninguneo o aislamiento por parte de los políticos a los que tienen que fiscalizar (alcaldes y concejales). En los casos más graves cabe hablar de situaciones de mobbing o acoso en el ámbito laboral que acaban con bajas por toda clase de trastornos o incluso algunos acaban en situaciones en las que pueden ver el suicidio como la única salida. Esta es la situación real. No es cierto que los Secretarios-Interventores seamos unos privilegiados, como interesadamente hacen ver, a menudo, los alcaldes o políticos de turno», denuncia.

«Si unimos esa situación de presión continua desde la esfera política, a un sistema de selección extremadamente exigente, nos encontramos con la situación actual de que muchos puestos de Secretarios, Interventores o Tesoreros en la Administración Local quedan sin cubrir o se cubren «por la puerta de atrás» por funcionarios que no tienen a veces la capacitación adecuada, buscándose a menudo por los políticos un control más laxo o una mayor docilidad. El sistema es especialmente perverso, porque son los políticos los que a la postre tienen poder de decisión sobre parte de nuestro sueldo como Secretarios e Interventores, deciden nuestros días de permisos y vacaciones, ejercen la potestad sancionadora, etc. Es decir, en la práctica tienen el poder de hacer la vida de los Secretarios e Interventores un auténtico infierno. Por eso pretendo que mi lucha dé voz a los que ya no pueden defenderse», conluye la secretaria interventora de Castropodame.