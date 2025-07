3.400 firmas piden una ambulancia permanente para el Centro de Salud de Toreno

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 31 de julio 2025, 10:46 Comenta Compartir

Los alcaldes de los municipios de Toreno, Páramo del Sil y Berlanga del Bierzo, Vicente Mirón, Alicia García y César Álvarez, registraron este jueves, 31 de julio, en la Delegación de la Unidad Territorial del Bierzo en Ponferrada, sede institucional de la Junta, 3.416 firmas -2.205 presenciales y 965 telemáticas- que reclaman la asignación de un servicio de ambulancia permanente para el Centro de Salud de Toreno.

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, subrayó que la petición busca «romper la discriminación» que supone no disponer de una ambulancia las 24 horas del día, como sí sucede en el resto de centros de salud. También destaca que cuando se producen situaciones de emergencia las ambulancias que se les envían, ubicadas en lugares como Bembibre, Fabero, Villablino o Ponferrada, dejan de atender las zonas que tienen asignadas.

«Cuando hubo el reparto anterior no nos la adjudicaron; nos remitieron a la Consejería de Sanidad. Ahora va a haber un nuevo reparto y entendemos que nos corresponde» afirma y argumenta que las pueblos afectados, en plena cuenca minera, tienen vecinos con patologías respiratorias, y que resulta difícil fijar población si no se presta un buen servicio sanitario. «Es fundamental para el espectro de población y la demanda sanitaria que tenemos. Si no, nos va a costar mucho más trabajo que no se vacíen los pueblos», añade en declaraciones a Ical.

También explica que en Toreno el Ayuntamiento dispone de un recinto que reúne todas las condiciones para hacer las guardias -antigua sede de Cruz Roja- que se puede utilizar para acoger el servicio de ambulancia de 24 horas. Si no se atiende la reclamación, concluye, se incrementará la presión porque consideran que se trata de una servicio básico para los pueblos de los tres municipios.