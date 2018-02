Ponferrada destinará el antiguo colegio de Flores del Sil para usos sociales Antiguo colegio de Flores del Sil. El pleno aprueba la moción de CB para instar a la Junta a implantar la tarjeta sanitaria AA para favorecer la accesibilidad y el acompañamiento de personas con discapacidad en los servicios sanitarios CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 23 febrero 2018, 17:47

El Ayuntamiento de Ponferrada destinará el antiguo colegio de Flores del Sil a cubrir las necesidades colectivos sociales y asociaciones de la ciudad. Así lo anunció hoy la portavoz del PP, Amparo Vidal, durante la celebración del pleno ordinario en el que se aprobó, con la abstención de USE y PeC, la modificación de la inscripción del complejo escolar en el inventario municipal de bienes.

La cuestión despertó de nuevo el debate entre los grupos de la oposición que reprocharon al equipo de gobierno el hecho de que el Ayuntamiento se haga cargo de las instalaciones -que ya son de titularidad pública y pasan de ser un bien de dominio público a patrimonial- sin tener en cuenta la «desinversión» de la Junta de Castilla y León al no haber acometido los 2,5 millones pendientes en obras que en su día anunció.

En este sentido, Vidal recordó que «no existe ni expediente ni convenio para realizar esas obras» y que lo más importante en este momento es «darle una vida a este edificio y que sirva para unos fines sociales y que se desarrollen ahí actividades», indicó. Por ello anunció que exigirán a la Junta fondos para acometer su rehabilitación. «Lo importante ahora es avanzar y darle vida a ese edificio para que no se caiga», subrayó.

Desde el PSOE su portavoz municipal, Olegario Ramón, entiende que la recriminación a la Junta es «justa» pero animó al equipo de gobierno a destinar el edificio a uso público para dar prioridad a las necesidades de las asociaciones. «Busquemos soluciones, tenemos necesidades y peticiones encima de la mesa», indicó. Un extremo que apoyó el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo.

USE, por su parte, lamentó que el Gobierno regional haya «imcumplido su compromiso» de inversión para recuperar ese edificio como centro escolar. «Es dinero que ha volado de aquí y ninguna explicación se ha dado», reprochó el portavoz, Samuel Folgueral, que instó al equipo de gobierno a reclamar el importe comprometido por la Junta para las obras.

Por su parte, el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, aplaudió la decisión municipal para que pueda darse utilidad por parte de los ciudadanos a un edificio que ahora está inutilizado y presenta un serio estado de abandono. «Bienvenido el edificio, bienvenida su inscripción y sobre todo ahora ya no tenemos excusa, ahora ya es nuestro, ahora ya lo podemos dedicar a cosas, que es de lo que se trata que pueda ser útil a los ciudadanos», reseñó. Eso sí, los bercianistas no dudaron en recriminar a USE que parte de ese dinero se invirtiera en el aval del Mundial de Ciclismo Ponferrada 2014.

Ciudadanos votó a favor de la modificación y pidió que se iniciaran las obras cuanto antes dado que entiende que con la puesta en uso de las instalaciones «podemos hacer un buen trabajo entre todos», indicó Rosa Luna.

El portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, manifestó su deseo pasar de las palabras a los hechos convencido de que debe finalizar ya el debate sobre la cesión del inmueble ya que «los ciudadanos necesitan espacios para desarrollar actividades».

Tarjeta sanitaria AA

En otro orden de asuntos, el pleno aprobó la suscripción del Ayuntamiento a la declaración de Shanghai de Ciudades Sostenibles para llevar a cabo sus compromisos así como a la Declaración de Sevilla de Ciudades de Economía Circular. Desde el equipo de gobierno reconocieron que «los ayuntamientos somos los que tenemos el papel más importante por ser los más cercanos y los que mejor podemos prevenir los impactos ambientales».

Asimismo, se dio luz verde, entre otras, a la moción presentada por el PRB para exigir al Gobierno y a la Junta de Castila y León que inste a las empresas eléctricas a soterrar el cableado aéreo en la ciudad y a la de CB para solicitar al Gobierno regional la implantación de la tarjeta sanitaria AA para favorecer la accesibilidad y el acompañamiento de personas con discapacidad en los servicios sanitarios.

Ciudadanos logró también el apoyo unánime del Pleno de Ponferrada a las iniciativas de control del gas radón y la creación de una plaza de bibliotecario para la EOI.

Plan de ajuste

En la misma sesión, se dio cuenta del informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio de 2017 que se cerró con un ahorro que alcanzó los siete millones de euros. En este sentido, los grupos de la oposición reprocharon al equipo de gobierno que alardee de un ahorro que debería haberse traducido en inversiones en la ciudad.

«Es lamentable la situación en la que está Ponferrada», indicó el potavoz del PRB, Tarsicio Carballo, cuando «el plan de ajuste no dice que tengamos que ahorrar sino no gastar indebidamente», subrayó.

El PSOE, por su parte, recordó que los datos económicos relativos al plan de ajuste del último año no son definitivos. Algo que reconoció la portavoz del PP y concejala de Hacienda asegurando que «están pendientes operaciones para tener las cuentas definitivas». Eso sí, Amparo Vidal destacó el remanente con el que se cerró el ejercicio de 2017, con un incremento de la recaudación, a pesar de funcionar con un presupuesto prorrogado y con inversiones realizadas gracias a dos modificaciones presupuestarias acordadas. No obstante, manifestó el deseo de tener un presupuesto para este año y que el capítulo de inversiones «sea elevado». Cree que rebajar deuda «es bueno» y aseguró que el equipo de gobierno «no ha dejado de prestar un solo servicios por el hecho de que se haya producido ahorro».