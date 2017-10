Desestimado un recurso del Ayuntamiento de Cacabelos por una denuncia contra Canedo por prevaricación y malversación Adolfo Canedo, durante la comparecencia en la que dio a conocer la desestimación del recurso. El equipo de gobierno acusaba al ex alcalde de haber realizado 44 movimientos contables fuera del periodo de liquidación sin que fueran aprobados por el pleno E.JIMÉNEZ Jueves, 19 octubre 2017, 20:58

La sección tercera de la Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cacabelos contra el auto de 9 de mayo de 2017 dictado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada en el que se decretaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra el ex alcalde de la villa del Cúa, Adolfo Canedo, por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales.

En ese sentido, cabe recordar que el actual equipo de gobierno acusó a Adolfo Canedo de abrir una cuenta bancaria, después de la liquidación del ejercicio de 2014, para efectuar 44 movimientos de pago, con la connivencia de varios funcionarios, y sin pasar por el pleno. Unas acusaciones que para el portavoz del PP son «gravísimas» porque considera que «es imposible que alguien que ya no es alcalde pueda abrir cuentas a nombre de una administración y pueda hacer pagos». «Si así fuera lo más lógico es que a mi en ese mismo momento se me procesara y se me llevara a prisión», señaló Adolfo Canedo.

De este modo, el auto de la Audiencia, que es firme y contra el que no cabe recurso alguno, recoge que «no se ha acreditado que los denunciados se hayan apoderado, en su beneficio o en el de otros, de cualesquiera fondos municipales, ni que hayan destinado partidas presupuestarias a fines distintos a los previstos, de ahí que no pueda apreciarse la existencia de indicios de delito de malversación de caudales públicos ni del tipo básico, ni del delito de falseamiento contable».

Además, el auto apunta que tampoco se ha acreditado un perjuicio económico cierto, «que la parte denunciante reconocía en el texto de la propia denuncia que “dicho quebranto económico no ha sido posible cuantificarlo». Por otro lado, la resolución apunta que en un segundo informe de la interventora interina, que formaba parte de la causa, ya se reconoce «que lo que se ha hecho son unos movimientos de corrección de errores de partidas que ya estaban contabilizadas en el cierre del presupuesto, por lo tanto que no existía ninguna alteración que tenga que ver con el presupuesto y con las cuentas», aseguró el portavoz popular.

Con todo ello, Adolfo Canedo explicó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales «puesto que la mejor prueba que puedo tener de aquella falsedad y acusación tan grave es este auto de la Audiencia». Asimismo, acusó al tripartito de Cacabelos de ser ellos los que están denunciando y gastando dinero público para recurrir sentencias que no son favorables a sus intereses. «Es el propio Ayuntamiento el que ha entrado en esta deriva y no saben cómo terminar con mi vida política. Yo no sé si he cometido algún error en mis cuatro años de alcalde, lo que sí está claro es que no he tomado ni una sola decisión que no estuviera avalada por informes técnicos y jurídicos y de fiscalización en el que jamás se puso ni un reparo. No van a encontrar nada que puedan imputarme un ilícito penal», concluyó.