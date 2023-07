Vuelven los 'Domingos en familia' y el escape room a La Fábrica de Luz de Ponferrada

Las actividades del programa cultural de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía durante el mes de julio se dedican al aniversario de apertura del museo, que cumple este 14 de julio doce años, y que será el eje en torno al cual gira la propuesta del mes.

El domingo 9 de julio habrá doble sesión de actividades en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía. Por un lado, de 11:00 horas a 14:40 horas, Bierzo Natura organiza un escape room que pondrá a prueba las habilidades y el ingenio de todo el público que se atreva a participar (mayores de 8 años). El aforo es de seis integrantes por grupo y el precio de 10 euros por persona, que se realizará directamente con Bierzo Natura por Bizum, por transferencia o en sus oficinas.

Domingos en familia

El mismo domingo, a las 12:00 horas, vuelve la serie de talleres Domingos en familia, relacionada con la exposición temporal SEDA [ciencia y arte en movimiento], un proyecto artístico de Reme Remedios. En esta ocasión, titulado El baile de las mariposas, el taller se centrará sobre aprender a elaborar unas preciosas mariposas, tiene una duración de una hora y media, es gratuito, está dirigido al público familiar y está impartido por Enriqueta Pérez Mora. Para acudir al taller se requiere reserva previa llamando al 987400800, enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es o en la taquilla del museo.

Cabe recordar que, desde este pasado sábado 1 de julio hasta el jueves 31 de agosto, La Fábrica de Luz. Museo de la Energía se adapta a su horario de verano. Durante este tiempo el museo ponferradino abrirá sus puertas al público general de martes a domingo de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 19:00 horas. El lunes continuará siendo el día de descanso.

Verano Científicos en chanclas

Además, continúan abiertas las inscripciones para el campamento de verano Científicos en chanclas que tendrá lugar desde el lunes 10 hasta el viernes 14, una semana de ciencia, experimentos, juegos y diversión; así como para Naturaleza cons-ciencia en verano, del lunes 17 al viernes 21, donde los colores y los aromas del verano, el huerto, los fósiles y el agua serán los protagonistas de este divertido campamento.

Ambas actividades tendrán un horario de 10:00 a 14:00 horas (con opción madrugadores desde las 09:00 horas), están pensados para mayores de 6 años y tienen un precio de 50 euros por 5 días o 12 euros por días sueltos. Ambos cuentan con aforo limitado, por lo que se requiere inscripción previa en el museo. La reserva de plaza sigue el orden de registro, con prioridad para las inscripciones al campamento completo.

Música tradicional e internacional

El viernes 7 de julio a las 19:30 horas en La Térmica Cultural tendrá lugar la actuación del Dúo Aura. Los jóvenes Marcos Arregui y Hugo Núñez presentan su proyecto musical conjunto y expresarán los sentimientos evocados por las diferentes tradiciones musicales del mundo a través del seno de la música culta. Marcos, a la guitarra, y Hugo, a la flauta travesera, interpretarán siete canciones populares españolas y L'Histoire du Tango (Argentina), Look at the Big Birds (Serbia) y Romanian Dances (Rumanía).

A la misma hora, a las 19:30 horas, el sábado 8, Sandra García y María Ampudia actuarán en La Térmica Cultural. Las creadoras de Binomio Nómada, un proyecto inclusivo que combina canciones, poemas y lenguaje de signos, tratan en sus versos y letras todo tipo de temas de corte social y reivindicativo como el feminismo, la igualdad, la despoblación o el medio ambiente.

The Duellist

El domingo 9 a las 12:00 horas, llega el turno de The Duellist, un proyecto musical que combina violín, violonchelo y guitarra. The Duellist comenzará con un repertorio de música clásica, para después continuar con bandas sonoras de películas, obras populares del folclore mundial, e incluso el rock.

Estas actividades están promovidas por el programa cultural Dinamiz-ARTj y, como a lo largo de todo el programa, son gratuitas. Dado el aforo limitado, para asistir es necesaria reserva previa en la web www.latermicacultural.es/agenda o en la recepción de La Térmica Cultural.