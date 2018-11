La vuelta al cole de Luis del Olmo

El antiguo colegio de La Puebla en Ponferrada recibió este miércoles una visita muy especial, la del periodista radiofónico Luis del Olmo, quien aceptó la invitación de la dirección para charlar con los alumnos en la que ha sido la jornada de puesta de largo del cambio de nombre del centro escolar, que desde este curso se denomina igual que el periodista ponferradino.

Luis del Olmo agradeció profundamente este reconocimiento que le devuelve a su niñez puesto que donde se ubica el colegio «era donde mi madre me mandaba después de salir de la escuela a jugar con los niños en las huertas. Yo esto lo he pisado y repisado mil veces», indicó.

Durante la charla que ha mantenido con los alumnos del centro, el periodista, ya retirado, les pidió «que se lo pasen muy bien, que pasen un curso feliz para que el día de mañana tengan el mismo recuerdo que tengo yo» y aseguró que le gustaría despertar alguna vocación en esos estudiantes. «Sería fantástico que alguno de ellos eligiera Periodista y dentro de Periodismo se detuviera en la radio y tuviera la misma fortuna que he tenido yo. Ese sería mi sueño, si alguien me garantiza eso daría lo que me queda de vida», finalizó.