La voz del Bierzo en la guerra de Israel

«El olvido y el desconocimiento que hay sobre este conflicto» son los dos aspectos que más le preocupan a Pablo Morán sobre la guerra de Israel. Y lo dice desde el conocimiento y la experiencia de haber sido testigo en directo de un conflicto que el periodista ponferradino ha cubierto durante un mes para la Cadena Ser, donde es jefe de Internacional y dirige el programa 'Punto de fuga'.

Algo que percibió antes de viajar a Israel pero que ya de vuelta a España y después de apenas unas horas en casa, en su tierrra, se ha hecho aún más patente. «Nosotros aquí seguimos nuestra vida cotidiana sin que nada ocurra y no tengo tan claro que esta guerra no nos pueda llegar a afectar en un futuro en un medio o corto plazo, no por el riesgo potencial se extienda sino porque lo que está en juego es la legalidad internacional», señala en el encuentro.

Morán se ha convertido durante un mes en la voz del Bierzo en Israel, la voz que ha narrado el día a día desde la trinchera una guerra de la mano de sus protagonistas, gentes que están viviendo y sufriendo en sus propias carnes la atrocidad de un conflicto que ha segado ya miles de vidas y que les ha separado de los suyos.

«Había que mandar a alguien y contar desde allí lo que estaba pasando, me lo preguntaron a mí y dije sí, por supuesto», asevera. «Oriente Próximo era uno de los grandes territorios que me despertaba un interés tremendo, desde el origen de ese confllicto hasta la actualidad, su evolución, y la verdad es que ir allí me ha confirmado un poco esas sensaciones, porque lo que sobran allí son historia, todo el mundo tiene una historia», explica.

Sorprendido como el resto del mundo por los ataques «salvajes» de Hamás a Israel el 7 de septiembre «que fueron tremendos, inhumanos, bárbaros», cree que desde la profesión de periodista la pregunta que cabía hacerse es «porqué sucedieron, porqué habíamos llegado a esa situación, a ese grado deshumanizacion de esos ataques de Hamas».

Al analizar el contexto del conflicto llega a la conclusión de que «nunca se ha cumplido la legalidad internacional» y que «la base es la ocupación de Israel en Palestina, la ocupación de un estado que se dice democrático que no ha respetado la legalidad internacional y lo que es más grave todavía, nadie le ha frenado». Desde su punto de vista el conflicto se ha convertido «en una jungla en la que todo vale», una situación que «lleva siendo así durante muchas décadas».

Durante su presencia en pueblos similares a lo que podría ser en la comarca Villafranca del Bierzo, Pablo Morán explica que «se han ido asentando una serie de colonias judías que se dedican a atacar a esa población local, a atacar sus casas, a dispararles, a hacerles la vida imposible, porque limitan mucho sus movimientos incluso para ir a hacer la cosecha de su base de la economía local que es el olivo». «Este año me decían que no iban a tener protección del ejército por lo que había pasado y temían perder esas cosechas», remarca.

Con la gran extensión de tierra de por medio entre Israel y Ponferrada, el periodista berciano, que dio sus primeros pasos en la profesión como becario en la emisora local de Radio Bierzo, considera que «es un conflicto en el que nos jugamos mucho, ni más ni menos que la legalidad internacional y si perdemos eso todos somos potenciales víctimas, lo son los palestinos, también lo son los ucranianos porque allí tampoco se está cumpliendo la legalidad internacional».

Para Morán la labor del periodista es hacerle entender a la gente la importancia de lo que está pasando por lejos que pueda ocurrir «porque se está vulnerando la legalidad internacional y si eso lo normalizamos nosotros somos potenciales víctimas de que pueda venir alguien y diga pues esto es mío, intente tomarlo a la fuerza y a nadie le importe».

Un conflicto «a cuentagotas»

Con 25 años de experiencia a sus espaldas, el conflicto de Israel ha supuesto para el periodista berciano su estreno como corresponsal de guerra. «Era nuevo en esto, yo nunca había hecho este tipo de coberturas, había hecho muchas, importantes, pero para mí esta cobertura ha sido un aprendizaje porque nunca había trabajado en un contexto de guerra, tan cerca», indica. Un conflicto del que «había hablado muchísimo en mi programa 'Punto de fuga', tenía un aprendizaje ya hecho, unas raíces de este conflicto, pero claro, una cosa diferente es ir allí y hablar con los protagonistas, con los directamente afectados».

Desde dentro Pablo Morán ha visto un conflicto en el que «no hay reglas, hay un odio y una deshumanización tan profundas que ahora mismo no veo una salida a corto plazo, un momento en el que israelíes y palestinos se puedan sentar a hablar porque el odio es tan profundo, la deshumanización es tan profunda, la vida del contrario no vale para nada». «El odio acumulado durante décadas en esta guerra que ahora mismo es uno de los grandes obstáculos para que se pueda canalizar algún tipo de salida pacífica», subraya.

El reportero ponferradino insiste en la necesidad de hacer una labor pedagógica sobre la importancia de esta guerra «para que la sociedad se dé cuenta del peso que puede suponer para nuestra conciencia haber asistido a un genocidio y no haber hecho nada».

Un conflicto que «estamos recibiendo a cuentagotas en nuestro móvil y nos indigna, nos entristece, pero no sé qué herramientas tiene ahora mismo la sociedad para parar esto, ese es el problema». «Yo creo que la mejor forma es expresándolo en las calles».

Un «máster en periodismo»

La experienda como reportero de guerra se ha convertido para Pablo Morán en un «máster en periodismo» después de 25 años en una profesión en la que ha hecho «de todo», desde labores de edición, a grandes coberturas de elecciones en Francia, por ejemplo, pasando por crisis de todo tipo pero no en un contexto de guerra.

«Para mi ha sido un aprendizaje enorme», asegura, en el que ha tenido la «suerte» de estar rodeado de referentes para él como sus compañeros de El País que conocían muy bien la zona como Antonio Pita, y de otros profesionales reconocidos de Televisión Española como Óscar Mijayo o Miguel de la Fuente. «He tenido la suerte de compartir con ellos todo este mes de convivencia y siempre muy atento a lo que ellos hacían, cómo actuaban, para intentar ese buen trabajo que ellos tienen acreditado». «He tenido la oportunidad de aprender mucho, de foguearme y de compartir con buenos compañeros», recalca.

Jornadas «intensas y muy extenuantes» las que ha vivido en su mes en Israel con una radio «que no para 24 horas al día» contando la actualidad por la mañana para Angels Barceló y por las noches para Aimar Bretos «siempre buscando historias propias que es lo que nos diferencia», Pablo Morán reconoce que necesita un descanso pero no por ello dejará de seguir el conflicto de cerca y «de forma permanente».

Sin duda una experiencia profesional y vital que al periodista berciano le ha permitido valorar de forma especial todo lo que tiene, también la riqueza de su tierra, a pesar de las dificultades por las que atraviesa. «En esta comarca del Bierzo tenemos mucho, tenemos vida y tenemos recursos, es una tierra rica que ahora mismo vive en paz».