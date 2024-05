Vox se felicita por haber eliminado la ZBE y cumplir con su promesa

Vox Ponferrada se felicitó este miércoles 15 de mayo por haber eliminado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, una promesa que llevaban en su programa electoral y que han «cumplido», dijo hoy la portavoz de la formación, Patricia González, quien aseguró que esta medida no es necesaria en la capital del Bierzo porque «no hay contaminación ni fábrica, y sí muchos autónomos que cada día levantan sus persianas en el centro y ya tienen muchas trabas», aseguró.

González ofreció una comparecencia ante los medios de comunicación para volver a reiterar los argumentos que aportó en el pleno extraordinario de este martes y justificar el voto en contra de los dos concejales de Vox a esta ZBE. «Estamos muy contentos porque creemos que crea desigualdades entre los ciudadanos. Restringe el derecho de libre circulación y no nos parece justo. Acabaría con el comercio local y la hostelería del centro de Ponferrada, que ya bastantes trabas tienen. Cualquier persona sensata nos comprende», afirmó.

La portavoz de Vox aclaró que, a pesar de que sus votos fueron en la misma dirección que los del PSOE las razones son muy diferentes. «Nosotros rechazamos la ZBE porque nos parece muy fuerte y el PSOE porque les parece muy laxa. Coincidimos en el voto, pero sin más. No hay más coincidencias ni pacto con el PSOE. Nosotros tenemos valores de derechas y nunca pactaríamos con ellos. Estamos aquí para eliminar las políticas socialistas de Ponferrada», aclaró.

En cuanto a la posible devolución a Europa de los 2,4 millones que llegaron a Ponferrada para la implantación de la ZBE, González aseguró que se han informado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que no está aún claro cuanto dinero habría que devolver. «Nos han dicho que a 1 de diciembre de 2024 debería estar implantada la ZBE y en el caso de que no esté aprobada se determinaría la cifra que hay que devolver, que a día de hoy no se sabe».

Por otro lado, la portavoz de Vox mostró de nuevo la mano tendida al PP para hablar, negociar y llegar a un pacto que garantice un gobierno estable en la capital del Bierzo ya que a día de hoy hay «inestabilidad», según informa Ical. «El equipo de gobierno es un caos y un circo. Tan pronto están en la prensa para decir que se van, que hay una moción de censura pero no la hay y desprestigiando a la prensa, cuando hemos visto claramente sus grabaciones», dijo González en referencia al portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, quien ofreció una rueda de prensa para rechazar una posible moción de censura con el PSOE a pesar de que esa propuesta no se había producido e invitando, en todo caso, a los socialistas a ofrecer sus propuestas.

«Nosotros seguimos con las mano tendida. nuestra principal premisa es eliminar políticas socialistas y para eso hace falta un gobierno estable y para ello Vox tiene que estar en el gobierno porque cuando no está hay inestabilidad. Estamos dispuestos a sentarnos a negociar y reconducir este caos. Lo dejamos en manos del PP. No sabemos a día de hoy quién es el alcalde porque están totalmente sometidos a Olegario Ramón», finalizó González.