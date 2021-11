VIAs pide incluir una partida en el presupuesto de Ponferrada para actualizar el inventario de bienes de las entidades locales menores y del municipio

Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) de Ponferrada afirma que es necesario actualizar el inventario de bienes de las e ntidades locales menores y del municipio y lamenta que el Ayuntamiento «volverá previsiblemente a dejarlas sin una partida económica suficiente dedicada a la subsanación de errores y la puesta al día de su patrimonio».

VIA se reafirma en la necesidad de incluir en el Presupuesto de 2022 un capítulo económico para actualizar ese y otro cuyo fin sea la aclaración de la organización territorial, la jurisdicción y la población de cada una de las localidades afectadas. Por otra parte, lamenta, los pueblos considerados como barrios que carecen de capacidad jurídica no tienen derecho a registrar y administrar sus bienes comunales y pese a cumplir con las prerrogativas legales para constituirse en entidades locales menores, no parece que vayan a crearse a instancias del Ayuntamiento.

En cuanto a otros bienes municipales, la formación insta al consistorio a aclarar las previsiones de uso que tiene para los colegios, ya desafectados, de la ciudad. «Los antiguos colegios de La Puebla y Flores del Sil carecen de proyecto alguno después de descartarse la reubicación de la Escuela Hogar y demorarse sine die la instalación de las sedes de las asociaciones del barrio y otros colectivos, tras invertirse casi 100.000 euros en el acondicionamiento de la planta baja, respectivamente», apunta.

Por ello, propone la rehabilitación de las antiguas viviendas de los maestros del colegio de Flores para albergar la sede del Consejo Comarcal del Bierzo, o bien para destinarse a vivienda social, tal y como se hará con las de los centros de Navaliegos y Campo de la Cruz, como dos posibles futuros usos para este inmueble.