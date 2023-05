«Nos veo entrando con fuerza y siendo decisivos tanto en el Ayuntamiento como en el Consejo Comarcal»

El candidato de Ponferrada Contigo a la Alcaldía de la capital berciana, Javier Arias, arranca una nueva singladura hacia unos comicios en los que está convencido que les permitirán desembarcar de nuevo en la Corporación municipal y en el Consejo Comarcal del Bierzo. Todo ello con la miras puestas en garantizar gobiernos progresistas en las instituciones que permitan acometer la municipalización de todos los servicios prestados por el Ayuntamiento y luchar por la reindustrialización de una comarca tan necesitada de mantener población y garantizar el empleo.

Después de la experiencia de las últimas elecciones municipales que dejaron a IU fuera del Ayuntamiento de Ponferrada, ¿qué le animó a repetir como candidato en esta caso con Ponferrada Contigo?

Nunca he perdido la conexión con la política de la ciudad y con lo que pasaba tanto dentro del Ayuntamiento como de mi propia organización. He sido buena parte del mandato todavía coordinador local de la asamblea de Izquierda Unida en Ponferrada por lo tanto he estado al tanto de muchísimas de las cuestiones políticas que pasaban en la ciudad. Ahora se ha dado la oportunidad de poder hacer una coalición con Izquierda Unida, Municipalistas por el Cambio y Verdes-Equo, hubo un proceso de primarias al cual me pidieron los compañeros y compañeras de IU que me presentara y aquí estoy, con la ilusión y con las ganas de seguir trabajando por Ponferrada y porque las cosas cambien.

¿Porqué la necesidad de unirse con otras fuerzas?

Creo que también hemos aprendido de experiencias de otras candidaturas y de otros procesos electorales donde en la ciudad concurrían muchísimas candidaturas progresistas a la izquierda del PSOE y en estas estamos viendo que a pesar de nuestra coalición que hemos aglutinado a tres partidos pues sigue habiendo muchas candidaturas. Entonces nace un poco de la unidad de la izquierda y de que realmente es necesario para la ciudadanía tener una papeleta de una formación progresista a la que vota y no tener que elegir entre varias opciones.

¿Tan débil está la izquierda?

No es que sea un proceso de debilidad pero sí que creo que era algo que la ciudadanía demandaba que era la unidad de las fuerzas de izquierdas y progresistas de la ciudad y de la comarca y muchas veces incluso del Estado. Por lo tanto no es una cuestión de debilidad sino es más bien una cuestión de unidad de acción, de ser capaces de presentar un proyecto alternativo conjunto para la ciudadanía.

¿Cree que les va a beneficiar o por contra no confundirá aún más a los votantes?

Nosotros tenemos la experiencia cercana de Ponferrada en Común que después de varios mandatos en los que IU se quedó fuera de las instituciones volvimos al Ayuntamiento de Ponferrada y al Consejo Comarcal. En el Consejo Comarcal nunca habíamos estado y gracias a la plataforma de Ponferrada en Común y a las candidaturas En Común en toda la comarca nos dieron esa posibilidad, por lo tanto de lo que se trata ahora en esta campaña electoral creo que es explicar a la gente dónde están las tres formaciones que concurrimos bajo Ponferada en Común y cuál es nuestro programa y el modelo de ciudad que queremos. En eso estamos y en eso vamos a estar hasta el día 26.

¿Cuáles son los pilares del programa electoral que defiende Ponferrada Contigo?

Desde luego hay algunos que tenemos ya muy trabajados como es, por ejemplo, la municipalización de todos los servicios prestados por el Ayuntamiento y la gestión directa de los mismos. Es algo que ha sido un caballo de batalla siempre tanto de Izquierda Unida como del resto de formaciones que concurren con nosotros. Últimamente hemos visto como la huelga de los trabajadores y trabajadoras del servicio de recogida de basuras nos hacen ver que efectivamente existe un problema con este servicio y que por culpa de los sucesivos contratos que ha ido encadenando el Ayuntamiento no se ha resuelto.

Apostamos por la participación de la ciudadanía y la democracia directa. Creemos que la ciudadanía y las asociaciones de la ciudad, tanto vecinales como culturales como deportivas, en definitiva el tejido social de la ciudad tiene que participar en aquellas decisiones que se toman en el Ayuntamiento y no llega con destinar una pequeña partida en los presupuestos municipales. Estamos viendo ejemplos ahora como lo de la Zona de Bajas Emisiones que desde luego no se ha consultado para nada ni con los comerciantes ni con la ciudadanía. Entonces, estando a favor de la Zona de Bajas Emisiones, lo primero que se va a hacer es sentarse a hablar con todos aquellos factores sociales afectados, con los vecinos y vecinas y los comerciantes, que principalmente son los que tienen el problema.

Creemos que es verdad que otras muchas competencias no son del Ayuntamiento, como es el caso de los servicios o el caso del empleo pero sí que debe exigirle a las administraciones superiores tener unas comunicaciones tanto por ferrocarril como por carretera en condiciones y, sobre todo, planes de reindustrialización de la comarca que nos permitan que nuestro talento y nuestros jóvenes se puedan quedar aquí a trabajar. Hay municipios como Fabero, donde también nos presentamos, que han perdido la mitad de su población en los últimos 20 años. Este es el drama que atraviesa la comarca y es una de las cuestiones que tenemos que empezar a cambiar. Nosotros somos la formación progresista que en más municipios de la comarca se presenta y por ello vamos a ofrecer un proyecto de comarca y un proyecto de futuro para todos los habitantes de esta región.

«Estando a favor de la Zona de Bajas Emisiones, lo primero que se va a hacer es sentarse a hablar con todos aquellos factores sociales afectados»

¿Cómo valora la legislatura que ahora termina y el pacto del gobierno del tripartito PSOE, Podemos y CB?

Tengo la sensación de que los grandes problemas por los que atraviesa la ciudad no han sido resueltos. Yendo otra vez hacia la huelga de basuras, en el mandato anterior también hubo una huelga de basuras, también dimos vueltas con el tema del transporte urbano, seguimos teniendo la pérdida de población, la falta de generación de empleo, seguimos perdiendo servicios sanitarios y servicios educativos, que como bien decíamos aunque no sean competencia directa de los ayuntamientos es verdad que deberían de implicarse en todo eso.

Encuentro a la ciudad en una situación peor que en el año 2019. No es culpa única y exclusivamente de este equipo de gobierno, es evidente, pero sí que creemos que este equipo de gobierno en muchas cuestiones no ha sido reivindicativo con aquello que tenía que serlo. Valga como ejemplo en diciembre la pérdida de las Urgencias Pediátricas de Picotuerto. Creemos que ahí tanto el Consejo Comarcal como el Ayuntamiento deberían haber hecho un mayor esfuerzo a través de la Consejería de Sanidad y dar mucha más guerra de la que se dio. Yo he echado en falta estas cosas, sodre todo planes de empleo que se materialicen en cuestiones concretas porque esta legislatura hemos tenido, por ejemplo, el anuncio del presidente de la Diputación de León, que por cierto es el primer presidente de la Diputación berciano y todavía no sabemos muy bien que es lo que ha cambiado en El Bierzo bajo su mandato, que en en los terrenos de lo que era la central de Compostilla iba a venir una gran industria que iba a generar no sé cuántos miles de puestos de trabajo, nada más se supo.

Es verdad que al final parece que la situación en el año 2023 es mucho peor que en el año 2019 y como esto no empiece a cambiar en el año 2027 nos enfrentaremos a unas elecciones municipales con una situación todavía peor de la que tenemos hoy.

Doce candidatos para un Ayuntamiento con 25 concejales, una cifra récord, ¿espera una división del voto? ¿Cómo podría influirles?

En Ponferrada siempre ha habido muchas candidaturas, es una cuestión histórica, es verdad que entran algunos partidos nuevos que no concurrieron en el año 2019 y ahora salen otros partidos que sí que tuvieron representación en esa ocasión. Al final yo creo que hace muchos años que en España y, por supuesto, en Ponferrada se acabó el bipartidismo y es una cuestión de higiene democrática que todos aquellos que quieran presentar sus propuestas a la ciudadanía puedan hacerlo. Se trata precisamente de las candidaturas de hacer nuestro trabajado durante la campaña electoral y convencer a la ciudadanía cuáles son las opciones que merecen su confianza.

¿Se ve formando parte de la nueva Corporación municipal que salga de las urnas del 28-M?

Desde luego, vamos a ser decisivos no solo en el Ayuntamiento de Ponferrada sino también en todos aquellos ayuntamientos en los que nos presentamos, y así lo dicen las encuestas, y también vamos a ser determinantes en el Consejo Comarcal, estoy completamente seguro de ello.

Ampliar

¿Cuáles son los pronósticos de Bierzo Contigo en cuanto a número de concejales que podrían arrojar estos comicios?

A mí no me gusta, nunca hago ese tipo de apuestas. Yo creo que si salimos a preguntarle a la ciudadanía cuáles son sus propuestas para cambiar Ponferrada y cuáles son las nuestras seguro que seis concejales serían pocos, pero nunca hago esas propuestas porque después por diferentes cuestiones consigues o no la confianza de la ciudadanía. Tampoco quiero ponernos un techo por abajo y por arriba. Por lo tanto vamos a trabajar para conseguir el máximo apoyo posible, que no se pierda ningún voto. Que ninguna persona que quiera apostar por nosotros se quede en casa, que también este es otro de los grandes problemas que podemos afrontar el día 28 de mayo, que es la abstención, al tratarse sólo de elecciones municipales. En eso estamos, en ofrecer una alternativa capaz de generar la ilusión suficiente en la gente como para votar el día 28 de mayo por Ponferrada Contigo.

Hablaba antes de ser decisivos, ¿se ven siendo llave tanto en el Ayuntamiento como en el Consejo Comarcal?

Sí, nos veo entrando con fuerza tanto en el Ayuntamiento como en el Consejo Comarcal y sabiendo que vamos a trabajar incansablemente porque haya un gobierno progresista tanto en la ciudad como en el Consejo Comarcal y nuestras políticas van a estar plasmadas en ese gobierno progresista que se de a partir del 29 de mayo. Estoy completamente convencido de ello.

«Vamos a pactar sólo con aquellas fuerzas progresistas de la ciudad para evitar gobiernos de derechas o de extrema derecha en los ayuntamientos y en el Consejo Comarcal»

¿Estaría dispuesto a entrar en un gobierno compartido con otras formaciones?

Esta es una cuestión que tendremos que abordar el día después y que nuestra asamblea tendrá que decidir. Llevamos toda la precampaña haciendo asambleas semanales, incluso en esta semanas previas más de una semanal, bastantes, y por lo tanto igual que hemos decidido el programa con asambleas conjuntas y visitando los barrios y todas las asociaciones de la ciudad, entiendo que la manera decidirlo tendrá que ser la misma. Nosotros apostamos por una política en la que los concejales o los cargos públicos que salgan elegidos son representantes de la ciudadanía y que por lo tanto hay que contar con ellos para cualquier toma de decisión y como pretendemos aplicarlo en el Ayuntamiento creo que los primero que tenemos que hacer es dar el ejemplo las personas que somos candidatos o candidatas que nos presentamos bajo las siglas de Ponferrada Contigo y debemos decidirlo en asambleas.

A falta aún de esas asambleas, ¿Con cuáles serían más favorables? ¿Habría líneas rojas?

Es evidente que nosotros somos la izquierda y nos nos avergonzamos de ser la izquierda. Llevamos ya muchos años muchas de las formaciones que concurrimos bajo estas siglas trabajando desde postulados de izquierdas o ecologistas, como es el caso de Verdes-Equo, y yo creo que todo el mundo sabe cuáles son nuestros posicionamientos ideológicos. Desde luego nosotros vamos a pactar sólo con aquellas fuerzas progresistas de la ciudad para evitar gobiernos de derechas o de extrema derecha en los ayuntamientos y en el Consejo Comarcal. Estamos viendo las políticas que aplica el Partido Popular y VOX en la Junta de Castilla y León, además los consejeros y el vicepresidente de VOX todavía no sabemos a qué se dedican. Creemos que no son medidas positivas ni para la comunidad autóma, ni serían medidas positivas para la ciudad ni para la comarca. Por lo tanto, nuestra única línea roja sería la de pactar un programa de gobierno y unas líneas fundamentales de actuación con aquellas formaciones progresistas que obtengan representación el día 28 de mayo.

Un deseo para el 28-M...

Que la gente vote ilusionada a Ponferrada Contigo y que las urnas se llenen de ilusión y de ganas de cambiar las cosas. Nosotros estamos poniendo lo mejor de nuestra parte para que las cosas empiecen a cambiar y por ello pedimos la confianza de la ciudadanía para que juntos y con el trabajo de todas y todos, tanto lo que estemos en las instituciones como la gente de las asociaciones y el tejido social, cultural y deportivo de la ciudad y de la comarca, entre todos le demos ese empujón tan necesario porque la verdad que es muy triste cuando haces reuniones de amigos o por los grupos de WhatsApp que prácticamente todos están fuera porque aquí no han tenido ni oportunidades laborales, ni para estudiar, ni para tener un trabajo digno que le permita desarrollar una vida y todas esas cosas tienen que empezar a cambiar. No podemos seguir perdiendo 500 o 600 habitantes al año en Ponferrada, no podemos tener municipios que en los últimos 20 años han perdido la mitad de su pooblación, no podemos seguir teniendo las infraestructuras que tenemos, no podemos presumir de una ciudad inteligente en la que hay muchos pueblos que todavía no tienen cobertura móvil.

Todas estas cosas tienen que empezar a cambiar porque sino nos enfrentaremos otra vez a las elecciones del año 2027 y nos encontraremos con que la situación es peor, y esto va a ser así sucesivamente si nadie le pone remedio. Por lo tanto, ese cambio tiene que empezar por los ayuntamientos y después llegarán los sucesivos cambios que tengan que tengan que llegar en las instituciones pero ahora la cita que tenemos el 28 de mayo es en lo local, es en lo municipal y que ojalá que haya miles y miles de votos de esperanza para la candidatura de Ponferrada Contigo y para todas las candidaturas del Bierzo Contigo de la comarca. En mi condición de coordinador provincial a todas las candidaturas que se presentan de Contigo en el resto de la provincia y a todas aquellas candidaturas en las que IU está presente en toda la provincia porque solo así vamos conseguir un cambio tanto en el Consejo como en Diputación, que falta le hace.