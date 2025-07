«Vamos a continuar gobernando en minoría pero en un equipo de gobierno sólido»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 8 de julio 2025, 08:11 Comenta Compartir

El popular Marco Morala llega al ecuador de su mandato satisfecho del trabajo realizado durante los dos años en los que ha llevado las riendas del Ayuntamiento de Ponferrada con el pacto de gobierno con Coalición por El Bierzo. Se siente «afortunado» de ser el alcalde de su ciudad, la que le vio «nacer y crecer», y aunque tiene claro que de momento al mando de la ciudad ha habido más luces que sombras no baja la guardia a la hora de seguir batiéndose el cobre con las dificultades de un gobierno en minoría para materializar los proyectos que considera que se merecen los ponferradinos. Todo ello para «configurar la Ponferrada que queremos».

Cumple su segundo año como alcalde de Ponferrada, ¿cuál es su valoración en el ecuador de la legislatura?

Estamos cumpliendo el proyecto de gobierno, recuperar una ciudad que había caído en los cuatro años anteriores en una atonía, en una falta absoluta de vida, en un deterioro no solo de infraestructuras sino de determinados aspectos incluso convivenciales y creo que hemos recuperado ese pulso como ciudad. Es un proyecto de mandato, insisto, de cuatro años, y en muchos ámbitos va a ser necesario más tiempo porque la ciudad está sufriendo un deterioro pronunciado. Por ejemplo, en materia de aceras y asfaltados es imposible en cuatro años poner en orden y recuperar el cien por cien del municipio en un correcto estado dada esa falta de mantenimiento durante este excesivo tiempo. Pero vamos avanzando, vamos configurando la Ponferrada que queremos.

En cuanto a polígonos industriales estamos trabajando para poder atraer empresas y también, otra cuestión muy importante, para evitar deslocalizaciones de las que ya tenemos. Es importante tener unos polígonos industriales para el año 2025 y a partir de ahí poder crecer en actividad económica y en empleo que es uno de los objetivos básicos, claves y principales de este equipo de gobierno.

Hemos ido dando pasos dentro de las dificultades propias de estar gobernando en minoría pero creo que el resultado es altamente satisfactorio y en la ciudad se está notando.

¿Ha habido más luces que sombras en este periodo?

Sin duda. Este proyecto está dando resultados positivos, calando en la ciudadanía, cambiando el estado de ánimo, el modo de afrontar la vida por parte de los ponferradinos, con expectativas, de una forma positiva. El gobierno es un reflejo de la realidad de la vida y en ella todos tenemos momentos buenos, momentos difíciles y eso también se refleja en el día a día del gobierno municipal pero siempre me quedo con lo mejor. Me quedo con que ha habido más aspectos positivos que negativos.

¿Está satisfecho del trabajo realizado?

Sí, dentro de la dificultades propias de un gobierno en minoría que implica un plus a la hora de desarrollar determinados proyectos que también han determinado un diálogo efectivo, un sentarse a dialogar con otras fuerzas políticas y también ha permitido alcanzar acuerdos de ciudad que han sido bastante positivos para la misma.

Dos ejemplos, la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, que nos comprometimos a no aplicar la que tenía diseñada el Partido Socialista y así se ha hecho. Pero también con el consenso propio con el PSOE. Hemos dialogado y hemos aplicado una ordenanza y no se ha notado la Zona de Bajas Emisiones en Ponferrada, ha entrado en vigor el 1 de diciembre de 2024 y creo que en el día a día de los ciudadanos ha pasado absolutamente desapercibida. Otro hito, que hay muchos, pero me quedo con algo histórico como fue la aprobación del reglamento municipal de funcionamiento interno, nunca en la historia de la democracia el Ayuntamiento de Ponferrada contó con él y por fin, fruto del diálogo, del consenso, hemos sido capaces de sacarlo adelante.

También estoy muy satisfecho de las relaciones institucionales con otras administraciones superiores, tanto con las autonómicas como con el Gobierno de España, hay una relación, una comunicación fluida basada en esa lealtad institucional y creo que se están viendo frutos reales y efectivos para Ponferrada no solo a la hora de las obras que estamos desarrollando en distintas zonas del municipio, tanto en lo urbano como en lo rural, sino también en otros ámbitos como en el de la Formación Profesional por primera vez en la historia la Junta de Castilla y León ha concedido a Ponferrada cuatro talleres de empleo y también se ha incrementado la oferta en FP con cinco nuevas áreas de estudio, entre otras cuestiones. Esas relaciones intitucionales han sido basadas en la lealtad, creo que también hemos trasladado una seriedad a la hora de trabajar y desde luego que genera frutos fecundos para la ciudad en todos los ámbitos, en infraestructuras pero también en formación, en empleo, etc.

¿Cuáles son los aspectos que como alcalde han sido más duros de afrontar?

Creo que un episodio excepcional, por ejemplo el apagón eléctrico. Fueron momentos realmente complicados, como en el resto de España. Las ciudades están vivas, tienen sus momentos buenos, bonitos, y otros menos buenos y menos bonitos, pero eso es el día a día y hay que afrontarlo con madurez y con total normalidad.

¿Cómo se encuentra el pacto de gobierno del Partido Popular con Coalición con El Bierzo?

Goza de muy buena salud. Es un pacto basado en la lealtad y en la confianza mutua y recíproca. Por lo que me toca, estamos encantados con nuestros socios de gobierno y en cómo están desempeñando sus áreas delegadas, con lo cual yo creo que vamos a desarrollar la segunda parte del mandato logrando frutos fecundos desde este pacto sólido de gobierno para todos los ponferradinos.

¿Recuperar el apoyo de Vox en este acuerdo ya lo ha dado por perdido?

Quien ha renunciado a ejercer funciones de gobierno no solo en el Ayuntamiento de Ponferrada sino en distintas administraciones como en la autonómica, la Junta de Castilla y León, ha sido el propio Vox. Ha sido una decisión de partido salirse de los gobiernos. Ellos sabrán cuál es la política y las líneas programáticas de Vox. Hablando en nombre del Partido Popular, nosotros somos un partido con vocación y experiencia de gobierno, nos presentamos a las elecciones para ganarlas y para gobernar no para formar parte de la oposición, entonces creo que ellos están en el lugar en el que han elegido estar. Nosotros vamos a continuar gobernando en minoría pero en un equipo de gobierno sólido y basado en ese principio de buscar lo mejor para Ponferrada, anteponer los intereses de los ponferradinos a los de nuestros respectivos partidos de gobierno pero cada cual somos los que debemos decidir cuál es el posicionamiento de nuestros respectivos partidos.

¿Cómo están las cosas con el PSOE con el que se abrió a negociar tras la espantada de Vox y con su abstención logró sacar adelante su primer presupuesto?

La relación es de diálogo, hemos sacado adelante grandes temas importantes para la ciudad. Lamentablemente no nos ha apoyado en esta última negociación para el presupuesto de 2025 al cual ya hemos renunciado definitivamente pero creo que se ha generado una base de diálogo y de entendimiento. Les invito y espero que cuando lleguen grandes temas de ciudad estén a la altura y consigamos un apoyo por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista para poder sacarlos adelante en beneficio del interés superior y supremo que son los ponferradinos y Ponferrada.

¿Han sido tan exigentes los socialistas a la hora de negociar este acuerdo de presupuestos?

Dentro de una negociación cada uno pone sobre la mesa sus peticiones. Hay que recordar que también nosotros nos debemos a nuestros respectivos votantes, el alcalde y el equipo de gobierno con un plus, nosotros nos debemos a todos los ponferradinos que nos hayan votado o no. Se han puesto sobre las meses distintos puntos de acuerdo, se han avanzado en algunos, en otros eran líneas que uno u otro no estaba dispuestos a ceder y ahí ha quedado. Lógicamente ahora ya no tiene ningún sentido continuar con los presupuestos porque ya serían inaplicables, ya no habría tiempo. Llevamos medio año ya funcionando y trabajando con los 2024 prorrogados y creo que en la ciudad no se ha notado tampoco esa anormalidad en el día a día.

El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, considera «insuficientes» los esfuerzos del equipo de gobierno para aprobar los presupuestos y habla de muchas propuestas que eran «imprescindibles» que no se han tenido en cuenta para ganarse su abstención...

Ha habido algunas que sí que las hemos acogido y otras que no podíamos estimar y hemos quedado ahí. Creo que también nosotros fuimos generosos a la hora de presentarles una propuesta, una generosidad, además, pensando en los ponferradinos, en los distintos barrios, pedanías y pueblos de la ciudad, porque había inversiones para todos ellos. Lógicamente los grandes perjudicados van a ser todos estos barrios, pedanías y pueblos que no van a recibir esas inversiones que teníamos proyectadas y otras que se han ampliado durante esta negociación. Nosotros lo hemos intentado hasta el último momento, no ha sido posible por esa falta de acuerdo final pero por nuestra parte no ha quedado.

¿Cuáles han sido esas líneas rojas que no podían pasar en esa negociación de presupuestos con el PSOE, en aspectos concretos?

Ha habido varias. Al final, desde esta perspectiva de no haber alcanzado un acuerdo tampoco ahora mismo es una cuesión transcendente. A mí me preocupa más no haber alcanzado el acuerdo en determinadas actuaciones que hubiesen mejorado la vida de los ponferradinos, por ejemplo, la cuestión de Fuentesnuevas con la que vendría definitivamente resuelta no solo la ampliación del cementerio sino también la viabilidad de la propia junta vecinal. Este es un tema que a mí me preocupaba especialmente y que fue también una de las motivaciones para intentar buscar una acuerdo aunque fuera de última hora. No ha sido posible. Más que en los puntos de desencuentro a mí ahora mismo me disgusta más no haber llegado con todos esos proyectos y con todas estas inversiones que hubiesen mejorado la vida de distintas zonas y barrios del municipio.

¿Siguen, no obstante, con la mano tendida a la oposición?

Veremos a ver si seguimos adelante con la negociación de presupuestos para 2026. Desde luego que los de 2025 definitivamente renunciamos a ellos y es un tema que damos ya por cerrado sin lugar a la menor duda.

Ampliar Marco Morala junto a la réplica del Pendón de Lanzas de Ponferrada que cuelga de una de las pareces de su despacho en la Alcaldía. Carmen Ramos

Llegados a este punto, ¿qué mensaje le lanzaría al PSOE sobre el transcurrir de esta negociación de cara a los presupuestos para 2026?

Uno muy claro: continuemos en la senda del diálogo, intentando un acuerdo, sentándonos a trabajar sobre grandes temas de interés para la ciudad no solo en materia presupuestaria sino en otras áreas. Creo que eso es muy bueno no solo para la ciudad porque estamos viviendo un momento a nivel político nacional de polarización, de excesiva crispación y creo que Ponferrada debe mantener esta senda, este mensaje de diálogo, de intento de consenso, de hablar desde los distintos planteamientos por intentar alcanzar acuerdos y ya si llegamos alguno mejor que mejor. Creo que en ese sentido podemos ser un referente y debemos intentar poner todo de nuestra parte para que siga siendo así.

En este escenario y con unos presupuestos prorrogados, ¿qué opciones se plantean a la hora de poder ejecutar inversiones?

Aquí hay una apuesta real por parte de otra administración como es la Junta de Castilla y León que ha financiado y continúa financiando obras muy importantes. En la reciente inauguración de la urbanización de la calle Ancha-Obispo Osmundo el propio consejero de Presidencia garantizaba un millón de inversión anual en Ponferrada, cuatro millones durante este mandato. A partir de ahí tiraremos de esos fondos de Cooperación y Cohesión Territorial de la Junta más otros en los que también estamos trabajando con ella para poder trasladar a nuestra ciudad.

Vamos a continuar trabajando sin subir tributos, que este también es un logro muy importante. Era una de las claves de este presupuesto que no aparecía ningún tipo de incremento de la presión fiscal sobre los bolsillos de los ponferradinos, de las familias y de las empresas. Creo que este también es uno de los logros importantes de estos dos años de mandato, tener una capacidad de gobernar, de gestionar, de ejecutar distintas actuaciones en la ciudad, primero, en minoría, y en segundo lugar, sin incrementar la presión tributaria a los ponferradinos.

Con un escaso margen de maniobra sin tener presupuestos, ¿qué actuaciones se van a priorizar?

Las líneas que tenemos programadas. Con la Junta de Castilla y León el centro de salud Ponferrada I que está acompasado con el desarrollo del SUN 3, por el que estamos en total comunicación y coordinación desde la Concejalía de Urbanismo con la Consejería de Sanidad. Se va a iniciar en breve la mejora del polígono industrial de La Llanada con una inversión de 500.000 euros en accesibilidad desde Santo Tomás de las Ollas. Son miles de desplazamientos diarios y es una infraestructura absolutamente abandonada y peligrosa para los trabajadores.

Estamos avanzando con la Junta de Castilla y León para hacer actuaciones dentro del polígono. Entre otras cuestiones, por primera vez en la historia se ha calificado a ese polígono como suelo industrial de Castilla y León que nos posibilita que la Junta pueda invertir en él. Parece sorprendente que después de 25 años estemos todavía así, pues estamos así todavía, es una realidad.

En cuanto a otras actuaciones, en los tres campos de fútbol, Ramón Martínez, Cuatrovientos y Flores del Sil, se sustituirá el césped por uno artificial; la rotonda de Toral de Merayo se va a empezar a ejecutar en breve; la mejora del asfaltado, la glorieta de Luis del Olmo y de toda la avenida del Castillo que está ejecutándose. Vamos a llevar obras a una gran parte de barrios y pueblos, como por ejemplo la calle Las Baragañas en Dehesas; Camino de Vikera en San Andrés de Montejos; actuaciones en San Pedro de Montes; en Fuentesnuevas la calle Médicos Sin Fronteras; Batalla de Bergida; el inicio del Camino del Francés, que es una obra históricamente demandada por el barrio de Cuatrovientos.

Hay un proyecto, hay financiación especialmente de la Junta de Castilla y León, y durante estos dos años no vamos a parar, los ponferradinos no van a parar de ver actuaciones. Nosotros hemos iniciado desde el minuto cero actuaciones en toda la ciudad y durante los cuatro años vamos a continuar impulsándolas y ejecutándolas, no las vamos a dejar para los seis últimos meses de mandato.

En materia de empleo, ¿cómo valora el alcalde el nuevo ERE de Teleperformance en una comarca donde el trabajo es uno de los problemas más acuciantes?

Como un estímulo para seguir trabajando por el empleo y por la actividad económica de Ponferrada. Sobre Teleperformance, quiero agradecer la gran labor callada de Lidia Coca con el comité de empresa para defender el empleo de esta empresa en la ciudad. Finalmente parece que va a ser menos el impacto del que se esperaba pero, desde luego, todo el apoyo y la solidaridad con los trabajadores.

Por otra parte, hay varias líneas de actuación. Como comentaba, vamos a poner en orden nuestros polígonos industriales para hacer atractivo el asentamiento de nuevas inversiones, de nueva actividad económica y, a partir de ahí, permitir un crecimiento en materia de empleo. En polígonos industriales ya no solo de Ponferrada sino del Bierzo quien está cumpliendo, quien ha cumplido es la Junta de Castilla y León con una importante inversión en El Bayo y estamos trabajando en otra importante inversión en La Llanada. Desde luego del Gobierno de España todavía estamos esperando esa financiación a una empresa para instalar un horno de cristal que permita dar también otro impulso al empleo del Bierzo y lógicamente de Ponferrada.

En materia formativa, cuatro talleres de empleo que históricamente nunca los hemos tenido en Ponferrada, cinco nuevas FP, seguir trabajando por el impulso del Campus universitario de la ULE en Ponferrada y en esa línea seguimos. Pero insisto, que todas esas dificultades se transformen en estímulos para seguir trabajando por el empleo. Sin duda que esta es la principal preocupación del alcalde para la ciudad y para la comarca, apostando también por nuevos nichos de actividad como las nuevas tecnologías y la innovación como la nueva economía de Ponferrada y del Bierzo con proyectos como el Fab Lab y el Centro de Innovación.

En este último año han conseguido dar luz verde a la Zona de Bajas Emisiones y también al contrato puente del Servicio Municipal de Transportes, ¿se siente satisfecho?

Sin duda, eran dos aspectos relevantes que habían generado gran preocupación, la Zona Baja de Emisiones en los vecinos y en los comerciantes de la zona centro de Ponferrada. Creo que nos hemos dotado de una ZBE que ha permitido tranquilizar a todos, una normalidad en el día a día, en la vida de los ponferradinos y en el desarrollo de la actividad comercial en el centro de Ponferrada que no nos la anulado ningún tribunal. Ha sido una buena Zona de Bajas Emisiones la que finalmente hemos conseguido aprobar y, desde luego, que en ese sentido debemos estar orgullosos.

Respecto al transporte público, lógicamente hubo que acometer cambios. Al final gobernar pude implicar decisiones que pueden gustar más o menos a los ciudadanos pero que hay que tomarlas. Hubo que adaptar el transporte urbano a una realidad que ya era de años atrás pero que al final no se atrevió a acometer el anterior equipo de gobierno para adaptar líneas y frecuencias a la nueva Ponferrada rediseñada también en el centro con distintas obras y a los nuevos límites de velocidad. Lo acometimos responsablemente. Hubo sus momentos de ajuste, también de reajuste, fue una labor de todos, no solo de la empresa adjudicataria sino también de los propios ciudadanos que con una gran paciencia han sabido ajustarse a este nuevo servicio público de transporte urbano. Ahora ya está totalmente asentado y normalizado y prestándose con una calidad que creo que hace tiempo que no se conocía en Ponferrada.

¿La idea es avanzar hacia esa municipalización?

Al igual que en la recogida de residuos, los técnicos analizarán si es posible ir a esa municipalización. Creo que es una cuestión pura y simplemente presupuestaria, económica, pero también operacional para valorar si el ayuntamiento tiene capacidad para poder gestionar esos servicios de manera que sean buenos, eficaces y de calidad para el ciudadano. También que económicamente no suponga un mayor esfuerzo presupuestario porque no podemos desarrollarlo. De no ser así habría que mantener el actual formato de gestión.

Hace un año decía que no tenía ningún temor a una moción de censura, ¿lo sigue afirmando?

Sin duda, sin duda. A mí lo que me preocupa es levantarme cada día y seguir trabajando junto con mi equipo para desarrollar proyectos y mejorar la vida de los ponferradinos. Llevo 25 años trabajando como abogado, no me puedo quejar, y desde luego que si me tengo que ir para mi casa pues me iré sin ningún problema. Pero estoy ilusionado, motivado y feliz como alcalde de Ponferrada, tengo un proyecto para desarrollar para mejorar la vida de la ciudad y de los ponferradinos y ese es mi principal objetivo y motivación. Lo de la moción de censura no me quita ni un momento de mi tiempo ni de mi pensamiento.

¿Cómo encara Marco Morala estos dos años de legislatura que le quedan por delante?

Con la misma ilusión, felicidad, ganas y ambición que empecé a desarrollar el cargo de alcalde el primer día. Vamos a continuar trabajando con intensidad para alcanzar los máximos proyectos posibles para Ponferrada, mejorando la vida de los ponferradinos, mejorando nuestras calles, carreteras, la iluminación va a ser una realidad, en breve ya se van a cambiar todas las luminarias de Ponferrada. Vamos a trabajar en los recintos y espacios deportivos, en todas las áreas de la ciudad, en los polígonos industriales. Vamos a continuar impulsando también la actividad económica y el empleo pero, insisto, con la misma ilusión, motivación y ánimo que me impulsó desde el primer día.

Soy un afortunado por ser el alcalde de mi ciudad y desde luego que profesionalmente es lo mejor que me ha podido pasar, sin duda, ser alcalde de la ciudad que me ha visto nacer y crecer y esa es la motivación de futuro para estos dos próximos años. Los voy a encarar de esta manera y yo creo que se va a notar y voy a dejar una Ponferrada mucho mejor de la que me he encontrado.