La Universidad Feminista trae el testimonio de tres mujeres supervivientes de la violencia machista

Sara García Gordillo, Rosalía Vicente y Astrid Möller. Estos son los nombres de las tres mujeres supervivientes de violencia machista que ahora ayudan a otras mujeres en la Fundación Ana Bella y que han protagonizado una nueva jornada de la Universidad Feminista, organizada por la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Ponferrada.

En su cuarto día de celebración, el público asistente a la Casa de la Cultura ha escuchado de primera mano los terribles testimonios de Sara, Rosalía y Astrid, que ejemplifican los diferentes tipos de violencia machista y el calvario que supone para la vida de todas las mujeres como ellas.

«Con esta jornada en la Universidad Feminista vemos que la violencia machista va más allá de un ojo morado, pues esta violencia no es solo una pelea, no es una discusión, no es que tu pareja te pegue, sino que hay distintas formas en cómo se muestra esta violencia como la económica, la vicaria o psicológica», ha resaltado la concejala del área, Lorena González.

En su afán de promover la igualdad y reivindicar la lucha feminista, esta tercera edición de la Universidad Feminista seguirá hasta el próximo día 20 de junio con más charlas y actividades relacionadas con los roles de género, las mujeres trans, la perspectiva de las mujeres saharauis, el acoso sexual o el papel de las mujeres en el deporte, entre otros.