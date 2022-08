Imagen de 'As Bestas', la película rodada en El Bierzo y Galicia y que ahora llega a las candidaturas a los Óscar.

El último deseo de 'Pepiño': beber sidra y recomendar 'As Bestas' el día que acaricia los Óscar José Manuel Fernández Blanco, que participó en el rodaje de 'As Bestas' en El Bierzo, deja un singular mensaje en su esquela: «Por expreso deseo del finado, no se ha realizado ningún tipo de acto. Pero sidra asgaya y que disfrutéis del estreno de la película As Bestas»