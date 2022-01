El tripartito de Ponferrada advierte que la impugnación del pleno de presupuestos «con falsos argumentos» pone «en grave riesgo» las inversiones en el municipio

El equipo de gobierno del tripartito en el Ayuntamiento de Ponferrada considera «injustificada» y «absolutamente carente de fundamento» la impugnación del Pleno que aprobó los presupuestos por parte de cuatro pedáneos del Partido Popular, concretamente los pertenecientes a las juntas vecinales de Santo Tomás de las Ollas, Dehesas, San Esteban de Valdueza y Villanueva de Valdueza. Asegura que «todos los pedáneos, no sólo los del PP, fueron convocados en tiempo y forma a ese Pleno, tal como prevé la ley y como oportunamente consta en los registros de este Ayuntamiento».

Según explican fuentes municipales, en dicha convocatoria también se informó a los todos los representantes de las juntas vecinales «que se ponía a su disposición la información y los expedientes relacionados con ese Pleno». Y no solo se les comunicó que se ponía a su disposición esa información, subrayan, sino que «para su análisis se puso a su disposición un equipo informático y la asistencia de un funcionario que pudiera ayudarles».

Desde el tripartito subrayan, además, que de los cuatro pedáneos que firman la impugnación «solo dos solicitaron acceder a dicha información» y que precisamente uno de ellos y portavoz de los firmantes, el de Santo Tomás de las Ollas, «estuvo personalmente consultando esa información». «El otro solicitante de información, el pedáneo de Dehesas, prefirió no consultar la información del pleno», recalcan desde el ejecutivo ponferradino.

«El alcalde pedáneo de Santo Tomás de las Ollas estuvo presente en el pleno y en ningún momento solicitó la palabra, por lo que ésta no se le denegó y no puede afirmar sin mentir que no se le permitió intervenir en el pleno», subrayan.

Para el tripartito de Ponferrada «es a todas luces evidente que la motivación de la impugnación presentada por estos cuatro representantes de las juntas vecinales del PP no pretenden defender los intereses de sus vecinos, sino otros intereses mucho más espurios y que buscan retrasar todo lo posible la aplicación de un presupuesto que ha sido aprobado de forma mayoritaria y con todas las garantías legales».

Consideran, por ello, que la impugnación de este presupuesto «solo viene a retrasar la entrada en vigor del mismo, poniendo en riesgo las inversiones previstas y la llegada de fondos europeos». Entre las inversiones que se verán retrasadas, según el equipo de gobierno está la de más de medio millón de euros previstos en la mejora de las infraestructuras del polígono industrial de La Llanada, que está precisamente en Santo Tomás de las Ollas, «lo que demuestra la falsedad de lo que dice el pedáneo, asegurando que no se contemplan inversiones para su pedanía». A ello añaden la inversión en la remodelación del consultorio médico de Villanueva de Valdueza, «lo que desmonta la falacia de que no se invierte en las pedanías del PP».

Por lo que respecta a los otros firmantes, consideran desde el tripartito que «no es de recibo, ni jurídica ni éticamente, hacer caso omiso a la convocatoria del pleno y a la puesta a su disposición de la información sobre el mismo, no asistir siquiera a esa sesión y después quejarse de que esa información no se ha podido consultar y que no se ha podido intervenir».

Para el equipo de gobierno de la capital berciana «hay una estrategia clara en la forma de proceder de la oposición del PP y viene marcada por otras instancias y consiste en acusar de arbitrariedad de los gobiernos del PSOE en el reparto de los fondos». Destacan, además, que el portavoz municipal del PP, Marco Morala, no ha secundado el escrito de los pedáneos «porque sabe que está basado en falsedades», pero «se pliega y hace seguidismo de una forma de hacer política que solo busca perjudicar a las ponferradinas y a los ponferradinos», concluyen.