El tripartito avanza que «no se descarta ni es incompatible» con los huertos urbanos la propuesta del PRB para crear un lago artificial junto al Sil

El Ayuntamiento de Ponferrada considera que el proyecto de huertos urbanos junto al Paseo del Río en Flores del Sil «no interfiere» en la propuesta del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), aprobada en pleno, para construir un lago artificial con una playa fluvial en la zona para la práctica de deportes acuáticos.

Todo ello después de que su portavoz, Tarsicio Carballo, reclamara al alcalde, Olegario Ramón, que «desista de esta idea» al considerar que «al igual que el resto de pueblos que tienen ríos, las margenes del río Sil, a su paso por el Municipio de Ponferrada, tienen que convertirse en paseos, con escolleras de piedra, con jardines; pero nunca con huertos».

El concejal de Sostenibilidad Mediambiental, Pedro Fernández, ha dejado claro que para el equipo de gobierno del tripartito la propuesta del PRB «no se descarta ni es incompatible» con la ejecución del proyecto de 30 huertos urbanos que ya se ejecuta en una parcela de más de 3.000 metros cuadrados que se pondrán en marcha antes de fin de año.

«No hay interferencia ninguna, lo que plantea el PRB no obstaculiza para nada el proyecto de los huertos que van por encima de la cota con lo cual para regarlos hace falta impulso de agua a través de una bomba que es la que se utiliza para la senda del río y no van pegados al río sino que están muy alejados, lo que no interferiría para nada en caso de que en su momento Confederación o el Ayuntamiento decidiera hacer el lago que plantea», explicó Fernández

En este sentido, el edil ha señalado que el lago artificial con una playa fluvial en la zona para la práctica de deportes acuáticos que propone Carballo debería situarse en la zona más baja respecto a la situación de los huertos urbanos. Precisamente por ello las obras que se ejecutan ya han reservado espacio por si en algún momento se lleva a cabo la propuesta del PRB.

«Hemos dejado la parte que está debajo sin usar precisamente para que no haya ningún tipo de interferencia y ese deseo de Tarsicio se podría cumplir habiendo fondos y ayudas perfectamente llegado el caso sin tener que tocar para nada los huertos», indicó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental. «Son proyectos perfectamente compatibles», concluyó.