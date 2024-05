Tres décimos premiados en Ponferrada: «Me imagino que estarán muy contentos»

La administración número 4 de Ponferrada, denominada 'El Siete', se encuentra en la calle Ancha y ha vuelto a repartir suerte entre los ciudadanos de la capital berciana.

Tres décimos de una serie de 10 fueron vendidos en esta administración, que regentan Fernando Luna y su mujer, Rebeca. El número, el 88253, ha dejado 30.000 euros al décimo libres de impuestos, por lo que son tres los agraciados que a primera hora del día de este 3 de mayo todavía no se habían acercado por la administración.

Los propietarios tampoco saben quiénes son, aunque sí que se hacen una ligera idea, pero lo que si que tienen claro es que «me imagino que estarán muy contentos», aseguraba Rebeca, que también estaba muy feliz por haber entregado otro premio.

La cifra ganadora, el 88253 «no gustó mucho» en esta ocasión, ya que de la serie se devolvieron 7 décimos. Además, es un número que no es fijo de esta administración, sino que «son series sueltas que mandan de Madrid».

'El Siete' lleva repartiendo ilusión desde el año 1986 con la madre de Fernando, que se hizo cargo de la misma dos décadas después, en el 2006 «y desde entonces estamos nosotros con el negocio».

Y en estos 38 años la suerte no ha sido esquiva con esta administración. No en vano, han repartido 1 millón de euros en el Euromillón, más de 600.000 euros en la Bonoloto o un quinto premio de la Lotería de Navidad. Rebeca también recordaba otro cuantioso premio, cuando todavía no estaba el Euro, que fueron 120 millones de pesetas.

«Ha tocado bastante y que siga tocando, aunque sea en la zona, que siempre viene bien», finalizaba.