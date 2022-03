Los transportistas del Bierzo siguen en pie de guerra y llevarán su reivindicación a la manifestación contra la subida de precios en Ponferrada

Los transportistas bercianos siguen en pie de guerra y llevarán su reivindicación este miércoles a la manifestación contra la subida de precios convocada por UGT y CCOO que partirá a las 20.00 horas de la sede de los sindicatos en Ponferrada. «Acudiremos con nuestras reivindicaciones a la manifestación», anunció el presidente de la Agrupación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, Astorga y La Bañeza, Antonio García Regueiro. En este sentido indicó que al igual que la ciudadanía se unió a su protesta en particular mostrándoles su apoyo hace apenas una semana en la caravana protagonizada con sus camiones que recorrió las calles de la capital berciana hasta la plaza del Ayuntamiento, «nosotros también nos unimos a la gente en general que también padece y sufre el mismo problema en sus carnes», subrayó.

Con los camiones aparcados, los profesionales del sector participarán en la protesta haciendo visibles sus peticiones portando sus pancartas para exigir al Gobierno una solución ante la quiebra de la mayoría de las empresas, por el desorbitado precio del gasóleo, la falta de colaboración de los clientes así como de compromiso del Ejecutivo central para poner fin a esta «escalada especulativa» del precio del gasóleo.

La manifestación iniciará su recorrido junto al edificio de las organizaciones sindicales en Ponferrada y recorrerá la avenida Valdes hacia la de Galicia, plaza de Lazúrtegui hacia la rotonda de Luis deel Olmo y avenida del Castillo para finalizar en la plaza Fernando Miranda.

«Lo que plantea el Gobierno es insuficiente»

Los transportistas bercianos siguen adelante con las movilizaciones al rechazar la propuesta planteada por el Gobierno para destinar 500 millones de euros para desbloquear el problema del paro en el sector y dar vía libre a la cadena de distribución alimentaria. Una cuantía que les llegaría de forma directa vía bonificaciones para reducir el precio del gasóleo profesional, según confirmó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras una larga reunión este lunes con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

«Lo que plantea el Gobierno no es suficiente y no soluciona los problemas que tiene el transporte», indicó García Regueiro, que destacó, en este sentido, como aunque la Agrupación no participó en la negociación sí lo hicieron las federaciones que aglutinan a autónomos y grandes empresas que se salieron del acuerdo. «Creemos que es insuficiente, que es el chocolate del loro, porque no está especificado ni cómo ni de qué manera y, además, 500 millones no dan ni para subvencionar dos semanas de repostaje porque es mucho el gasóleo el que se gasta, son muchos camiones repostando en España», lamentó el representante de los transportistas bercianos. Recuerdó que su objetivo «no es hacer daño a nivel social sino simplemente es que no nos compensa seguir en la carretera porque tenemos que poner dinero y ni una persona en su sano juicio tiene un negocio para que llegue a final de mes y esté poniendo dinero para mantenerlo, eso es insostenible», aseveró.

Siguiendo con el paro patronal que cumple ya diez días los profesionales bercianos mantienen los piquetes para bloquear la entrada de mercancías en puntos estratégicos como polígonos industriales y empresas grandes de la comarca. Asimismo, los piquetes mantienen también su actividad en la glorieta de la avenida de Asturias embolsando los camiones que intentan acceder a Ponferrada.