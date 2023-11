'Trabalenguas para mudos': «Una reflexión sobre el poder de las palabras»

El escritor Paco Santos presentará su novela Trabalenguas para mudos el próximo sábado 16 de diciembre a las 11.30 en la Biblioteca Municipal de Ponferrada.

Se trata de una novela que «se enmarca en el género negro detectivesco», apunta Santos. «Es una trama compleja porque sigue las pesquisas de dos comisarios que llevan 30 años en la profesión. El misterio es aclarar la muerte de un niño que aparece sin vida a los pies de una escalera», desvela el filósofo y escritor mallorquín en una corta sinopsis.

El escritor asegura que el libro va más allá de la historia que cuenta. «Es una reflexión sobre el poder de las palabras», anticipa a los lectores parte del encanto de la obra, y remarca que «los dos comisarios acaban tropezándose con el mundo judío y la leyenda del Gólem».

El tercer libro de Paco Santos

Paco Santos es originario de Palma de Mallorca, aunque pasó su infancia en el barrio de Moratalaz, en Madrid. «También he vivido en Canarias y ahora voy dando vueltas por la Península. No me siento de ningún lugar», confiesa a este medio.

Trabalenguas para mudos es la tercera novela de este escritor que comenzó «con un boli BIC negro y con eso sigo escribiendo».