Empleados de FCC al alcalde: «Reflexiona Olegario, tu discurso ya no se lo cree nadie»

Los trabajadores del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, que se encuentran en huelga desde hace 16 días, acudieron con megáfono y pancartas en mano a uno de los actos que el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, tenía previstos este martes.

De este modo, en la plaza del Ayuntamiento, los empleados en huelga reprocharon al alcalde que, después de tres semanas de parón en el servicio, no se haya sentado a hablar con nadie del comité, «la única versión que tienes es la de FCC, que quiere incrementar sus beneficios a costa de los ciudadanos».

En ese sentido, pidieron al regidor ponferradino que obligue a la empresa adjudicataria del servicio que cumpla el pliego de condiciones, en el que se recoge que se tienen que respetar las condiciones de los trabajadores subrogados.

«Reflexiona Olegario, tu discurso ya no se lo cree nadie, nadie está pidiendo ni un euro más, nosotros no estamos pidiendo ni un céntimo de euro más, nosotros estamos pidiendo que lo que es de los trabajadores vaya a los trabajadores. FCC ya lo ha cobrado, lo tiene en sus arcas y ahora quiere reducir el salario un 30% para incrementar sus beneficios, esa es la única realidad y tu miras para otro lado o porque no lo sabes o porque eres cómplice, elige de qué lado estás», exigieron los huelguistas.

Por último, aseguraron que los ciudadanos «estamos pagando dos veces por los servicios, primero porque se lo hemos pagado a FCC y segundo porque es personal del Ayuntamiento el que lo está haciendo», lo que consideran «una estafa a la ciudadanía». Una estafa a la cuidadanía que se extiende, a su juicio, que se permita una subcontratación de hasta el 50 por ciento, cuando en el pliego solo se recoge el 10 por ciento, y sobre todo haciéndolo «en condiciones precarias, gente con discapacidad que está haciendo el trabajo a la mitad de precio y eso lo estás permitiendo tú».