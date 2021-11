Trabajadoras de Bienestar Social denuncian al Ayuntamiento por no elaborar un plan de igualdad

21 trabajadoras del área de Bienestar Social han denunciado al Ayuntamiento de Ponferrada ante la Inspección de Trabajo por el incumplimiento de su obligación de elaborar un plan de igualdad, de diagnóstico de situación, auditoría retributiva y registro salarial. Así lo ha desvelado este jueves el portavoz del PP en el Consistorio de la capital berciana, Marco Morala, quien, tras reunirse con una representación de las trabajadoras afectadas, considera que «no se trata de preguntarse por qué ahora y por qué a este equipo de Gobierno. Nadie que gobierne adecuadamente debe hacer estas preguntas, sino preguntarse si es justo lo que se pide y es políticamente adecuado hacerlo en beneficio de la ciudad».

En ese sentido, Morala cree que esas reivindicaciones sí que son justas, «por lo que nadie puede sentirse molesto o insultado en el equipo de Gobierno porque se haga tan legítima reclamación». « No se puede estar todo el día hablando de la aspiración de feminización del trabajo y no dar pasos políticos para que sea una realidad en la que no exista brecha alguna histórica, que en este caso las trabajadoras no reclaman que suceda dentro de este colectivo, sino precisamente por el agravio creado entre ellas y otros grupos del empleo público municipal. Las evidencias están para reconocerlas y tratar de mejorar la situación en lugar de dar la callada por respuesta», añade el portavoz popular.

De hecho, considera que el momento de elaborar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es «proclive» para que esta situación se corrija «desde la conciencia de que no se trata únicamente de una cuestión económica». A ello suma también una «insuficiencia absoluta» del espacio físico disponible para realizar su trabajo y de unas oficinas adecuadas, por lo que «es necesario que vuelvan a contar con un ordenanza que era muy necesaria y que se ha ido a otras áreas», indica Morala, para el que todo ello manifiesta que « falta estructura en esa concejalía, cuando solo hay un coordinador, y el resto de personal se sitúa al mismo nivel».

Por todo ello, los 'populares' instan al alcalde y al concejal de Personal a dialogar y consensuar «para evitar medidas que a nadie le gustan en lugar de tratar de manejarse siempre con imposiciones». «Hace meses que sabían esta necesidad y podían haberse aplicado a resolverla, si no fuera por la habitual indolencia, que en este caso parece más incapacidad e irresponsabilidad. Luego se les llena la boca de igualdad y las manos de pancartas. Es el momento de demostrarlo en el Ayuntamiento en la RPT y con el plan de igualdad previo», concluyen.